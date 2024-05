Una delle collaborazioni più durature dell’ultimo decennio nel mondo della tecnologia e senza alcun dubbio quella tra Google e Samsung, da tempo infatti Google si affida all’azienda coreana per la produzione dei propri chip che prendono vita nei Tensor che animano gli smartphone della serie pixel, Samsung dal canto suo infatti ha sempre prodotto chip solo ed unicamente per se stessa senza affidarsi ad altri produttori salvo produrli anche per Google.

A quanto pare però anche questa collaborazione sembra destinata a voltare al termine, l’area di addio tirava già da un po’ di tempo dal momento che qualche mese fa Google aveva rimosso le sue applicazioni dalle smart TV di Samsung, segnale che un allontanamento era in procinto di avvenire, quest’ultimo è ora confermato da alcune voci di corridoio che suggeriscono l’abbandono da parte di Google di Samsung come partner produttrice dei propri chip.

Si punta su altro

Verrebbe spontaneo pensare che BigG abbia intenzione di puntare su TSMC, nota azienda taiwanese che opera nel settore della produzione di chip, ma così non accadrà, Google ha infatti intenzione di puntare sì su un’azienda taiwanese ma su una realtà ben più giovane e meno consolidata, parliamo dell’azienda KYEC, King Yuan Electronic Group.

L’azienda in questione dovrebbe iniziare la produzione dei chip di Google dal 2025, infatti il Tensor G4 che arriverà sui Pixel 9 sarà ancora prodotto da Samsung, dopodiché toccherà a KYEC che sarà messa alla prova con il processo produttivo a 3 o 2nm.

Non rimane dunque che attendere e capire se la decisione di pagherà dal momento che una così piccola e poco consolidata non garantisce la possibilità di competere sul mercato con mostri sacri decisamente più strutturati, fatto sta che oramai il sembra a dir poco scontato, Una decisione a tratti incomprensibile ma oramai pronosticabile visti i recenti eventi sul lato app.