A partire dal 3 giugno 2024, Sky lancerà un’innovazione destinata a cambiare il modo in cui usufruiamo dei contenuti televisivi. Si tratta di SkyStream. Questo dispositivo all’avanguardia combina i programmi live e on demand, i principali canali in chiaro e tanti tipi di applicazioni di streaming, offrendo un’esperienza completa e integrata. Il nuovo box, che ricorda l’interfaccia di SkyGlass, si basa sul sistema operativo Entertainment OS. Quest’ ultimo consente di trasformare qualsiasi televisore con ingresso HDMI in una piattaforma multimediale avanzata.

Sky Stream, cos’è e come cambieranno le cose

SkyStream include tutti i contenuti di Sky, ma integra anche le app delle principali piattaforme di streaming. Tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity. In più, come già detto, dispone anche dei principali canali in chiaro. In questo modo la sua offerta diventa davvero completa. Il dispositivo supporta la risoluzione 4K e prevede funzionalità avanzate come i comandi vocali. Ma anche la possibilità di mettere in pausa la TV, la funzione Restart e la creazione di playlist personali per raccogliere i propri programmi preferiti. Grazie alle sue dimensioni compatte, SkyStream può essere installato facilmente ovunque. Garantendo una soluzione pratica e versatile per ogni tipo di ambiente domestico.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha commentato con entusiasmo il lancio di questa soluzione. Evidenziando come tutto ciò rappresenti un passo avanti davvero molto importante per semplificare la scelta dei contenuti da vedere. Selezione che è resa più fluida ed intuitiva anche grazie alla nuova interfaccia grafica.

Insomma, SkyStream promette di rivoluzionare completamente l’utilizzo del suo servizio televisivo. Rendendo la fruizione dei contenuti digitali semplice e piacevole. Con la sua ampia proposta di servizi e la facilità di uso, ottimizza il tempo dedicato alla scelta dei contenuti. Provatela anche voi e lasciatevi catturare da questa innovazione studiata apposta per rendere la vostra esperienza sulla piattaforma sempre più coinvolgente e dinamica.