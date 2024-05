YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità che consentirà agli streamer di rispondere immediatamente ai messaggi Super Chat durante le trasmissioni in diretta e le premiere. SuperChat è un servizio a pagamento che permette agli utenti di evidenziare i propri commenti durante i live streaming, rendendoli più visibili ai creatori di contenuti. Questa innovazione promette di migliorare l’interazione tra i creators e il loro pubblico. Aumentando l’engagement e offrendo un ulteriore strumento per monetizzare le loro trasmissioni.

La funzione attualmente è in fase di test. Come già detto essa consentirà agli streamer di rispondere alle domande fatte dai fan in tempo reale. Trasformando le risposte in normali messaggi di testo nella chat. I messaggi SuperChat continueranno a restare in evidenza nella parte superiore della chat per un periodo che può durare fino a cinque ore, a seconda della somma donata dall’utente. Tutto questo potenzialmente potrebbe aumentare la loro visibilità e incentivare maggiori donazioni da parte degli spettatori. Migliorando ulteriormente l’interazione e il supporto finanziario ai creatori di video.

YouTube: le novità non sono finite

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici su quando questa nuova funzione sarà disponibile ufficialmente YouTube però ha comunicato che il testing è in corso con un gruppo selezionato di persone. Suggerendo che il rilascio generale potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Questa nuova funzionalità rappresenta senz’altro un passo avanti molto importante per la piattaforma. In quanto prevede notevoli vantaggi per tutti.

Di pari passo a queste ultime innovazioni, sembra anche che, l’omonima piattaforma video, stia continuando a sperimentare nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Un esempio recente è rappresentata dall’opzione “Salta avanti“. Quest’ultima utilizza l’IA per aiutare gli utenti a navigare più rapidamente all’interno dei contenuti-video, facilitando l’accesso ai contenuti di loro interesse. Con tutte queste aggiunte YouTube punta a migliorare sicuramente la sua esperienza d’uso. Ma offre anche ai creatori nuovi strumenti per aumentare il loro impatto e la loro capacità di coinvolgimento del pubblico.