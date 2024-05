Nell’era dell’AI un computer Windows 11 può risultare limitato dall’assenza dell’intelligenza artificiale. Questo accade perché Microsoft ha adottato requisiti stringenti chiedendo uno specifico componente per poter permettere al dispositivo di supportare le novità in ambito dell’intelligenza artificiale.

Ma di che tipo di componente si tratta? A rispondere è Microsoft attraverso un video pubblicato lo scorso 20 maggio sul proprio canale ufficiale di YouTube. Qui viene spiegato che per accedere è necessaria una NPU.

Windows 11: ecco perché non supporta l’AI

Il Neural Processing Unit è un acceleratore hardware che pone l’attenzione sulle operazioni effettuate nel settore dell’AI e dell’apprendimento automatico. Si tratta di un componente particolarmente importante per il supporto dei calcoli richiesti all’interno dell’ambito del deep learning. Inoltre, risulta indispensabile per sfruttare tutte le funzioni legate all’intelligenza artificiale avanzata in locale.

Nel video viene evidenziata l’importanza di una NPU nell’era dell’AI quando si parla di computer. A tal proposito, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo PC definito Copilot+ con Windows. Quest’ultimo permette di accedere alle funzionalità dell’intelligenza artificiale da computer che soddisfano specifici requisiti.

Suddette richieste riguardano 16GB di RAM, una NPU con prestazioni 40+ TOPS (ovvero 40 trilioni di operazioni al secondo) e una SSD da 256GB. Riguardo questi interventi si è espresso il portale Ars Technica che ha definito imbarazzante questo tipo di requisiti riguardo le configurazioni AMD e Intel. Infatti, i recenti computer non riescono a rispettare quanto viene richiesto nel settore delle NPU.

Il motivo di tale situazione riguarda i chip. Sia Intel che AMD non si avvicinano a questi requisiti. A riuscirci ci sono solo Snapdragon X Elite e X Plus di Qualcomm, insieme ai nuovi Surface e ad altri computer in arrivo tramite OEM per i prossimi mesi.

Questi sono i motivi sostanziali per cui i PC Windows 11 possono risultare obsoleti se si cerca di integrare sistemi AI.