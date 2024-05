L’intelligenza artificiale è ormai letteralmente esplosa nella vita di ognuno di noi, quest’ultima sta arrivando ad ogni livello nella vita digitale di tutti gli utenti garantendo funzionalità eccezionali in grado di rendere i compiti di tutti i giorni decisamente più semplici e fruibili.

Ovviamente ogni giorno che passa è un passo in più verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale anche all’interno di Windows 11, il sistema operativo di Microsoft infatti non presenta ancora funzionalità native basate sull’intelligenza artificiale, ciò non toglie che però Microsoft ci stia lavorando e in tutta probabilità con il prossimo aggiornamento assisteremo all’arrivo delle prime feature dedicate a quest’ultima.

Sono per funzioni importanti

Sembra però che Microsoft sia intenzionata a integrare l’intelligenza artificiale in Windows solo per le cose essenziali e importanti onde evitare una presenza troppo vio Lante da parte di questa tecnologia all’interno del proprio sistema operativo, non a caso ha indetto una conferenza dal titolo “Use AI for ‘real things’ in your Windows app“, durante la quale probabilmente spiegherà gli sviluppatori di terze parti e come integrare l’intelligenza artificiale nei propri software per ciò che realmente conta e viene appunto definito reale.

Si tratta dunque di una presa di posizione decisamente importante da parte di Microsoft che punta a un’integrazione dell’intelligenza artificiale fine e capillare e che non vada a snaturare troppo il proprio sistema operativo, a ciò bisogna aggiungere che molto presto assisteremo all’arrivo dei nuovi processori Snapdragon X in grado di far girare Windows 11 su piattaforma ARM e di offrire la potenza necessaria per eseguire algoritmi di intelligenza artificiale direttamente off line su macchina, ciò consentirà ovviamente di eseguire i programmi molto più complessi e funzionali rispetto a quanto fatto finora.

Non rimane dunque che attendere e vedere cosa ci mostrerà il futuro, in tutta probabilità i primi strumenti IA arriveranno con il prossimo aggiornamento di Windows.