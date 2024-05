Ormai sono sempre più evidenti i buoni rapporti che legano Giorgia Meloni ed Elon Musk. Inoltre, è risaputo che l’imprenditore, da alcuni anni, guarda con un certo interesse la nostra Penisola. Considerando tali premesse non sorprende che Musk, nello specifico con la sua Starlink, si siano fatti avanti per proporre il proprio aiuto all’Italia e nello specifico nella situazione che coinvolge i Campi Flegrei.

Elon Musk e Starlink pronti ad aiutare l’Italia

La zona, situata vicino a Napoli, è un’area vulcanica attiva piuttosto estesa. Negli ultimi tempi i Campi Flegrei sono colpiti da forte scosse di terremoto. Proprio recentemente, un forte sciame sismico, avvertito a Pozzuoli, è stato registrato come uno dei più intensi degli ultimi 40 anni.

La situazione sta portando ad una serie di discussioni riguardanti l’importanza del fenomeno del bradisismo. Quest’ultimo alterna fasi di lento abbassamento a fasi di rapido sollevamento. È legato all’attività vulcanica attiva nel sottosuolo del territorio partenopeo.

Considerano la situazione attuale, l’area è sotto stretta osservazione. Inoltre, si sta valutando come si potrebbe procedere, in caso di pericolo estremo, con le comunicazioni ufficiali. Anche se non ci sono indizi riguardo una possibile eruzione, fonti come La Stampa e Repubblica riportano che Elon Musk si è proposto al Governo italiano offrendo il proprio sistema satellitare Starlink. Quest’ultimo, dunque, potrebbe supportare le comunicazioni di massa.

Suddette voci non hanno avuto un seguito. Sembra che il Governo non abbia ancora fornito la sua risposta. Non è la prima volta che la nostra Penisola e Starlink hanno “collaborato”. Attraverso un accordo privato con Unipol, l’azienda di Elon Musk è intervenuta prestando il proprio soccorso durante l’alluvione in Emilia Romagna. Pensandoci bene, il servizio internet satellitare dell’imprenditore può essere davvero utile nei momenti di crisi. Infatti, Starlink è in grado di ripristinare le comunicazioni anche in questi casi. Un’opzione che permetterebbe ai soccorsi di poter procedere anche in caso di emergenza.