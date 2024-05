Amazon Fire TV Stick 4K è il dongle più amato e desiderato dal pubblico, un piccolo prodotto che è assolutamente in grado di rendere smart il vostro televisore, garantendo allo stesso tempo prestazioni di livello superiore e la possibilità di godere di una riproduzione addirittura in 4K.

L’acquisto, come era lecito immaginarsi del resto, è possibile direttamente tramite Amazon, per chi non lo conoscesse trattasi di un dongle, ovvero una sorta di chiavetta con porta HDMI da collegare nella parte posteriore del televisore (o di un monitor qualsiasi), con alimentazione fornita direttamente dalla stessa. Il suo obiettivo è rendere smart il dispositivo a cui viene collegato, ciò sta a significare, in parole povere, che permetterà il collegamento dello stesso alla rete internet, con conseguente installazione di applicazioni di terze parti, utili in genere per lo streaming, come Netflix, Disney+ e similari.

Amazon Fire TV Stick: un prezzo di tutto rispetto

E’ davvero arrivato il momento di acquistare l’Amazon Fire TV Stick 4K, in questi giorni è possibile approfittare di una occasione davvero più unica che rara, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto di qualità, con un risparmio effettivo del 43% del listino originario di 69 euro. In altre parole, la spesa che l’utente si ritroverà a sostenere equivale a soli 39,99 euro. Acquistatelo qui.

In termini pratici è il solito ottimo fire TV Stick di Amazon con l’upgrade del 4K, che offre anche il pieno supporto al Dolby Vision, all’HDR10+ o al Dolby Atmos, per quanto riguarda la riproduzione audio. Il supporto al WiFi 6 garantisce una maggiore velocità di connessione, ed una gestione della banda più oculata da parte del dispositivo, nel momento in cui esistessero più richieste in contemporanea.