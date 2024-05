Il mondo delle telefonia ogni giorno è costellato di tantissime offerte proposte dai vari operatori telefonici con l’obiettivo di conquistare gli utenti e portarli a sottoscrivere una nuova promo mensile dalla quale attingere minuti, SMS e giga, ovviamente tutti gli operatori ogni mese si impegnano a rinnovare la loro offerta di promozioni per cercare di accontentare tutti e a accattivarsi la maggior parte degli utenti, alle volte rubandoli anche agli altri operatori con specifiche offerte pensate per effettuare la portabilità, tali promo vengono definite operator attack e offrono generalmente le caratteristiche migliori.

All’interno di questo contesto è presente ovviamente anche CoopVoce quest’ultima ha pensato bene di sfoderare dal cilindro una nuovissima offerta davvero accattivante, un dettaglio fondamentale è che si tratta di un’offerta già messa in commercio in passato che questa volta però viene presentata ad un costo scontato, vediamo di cosa si tratta.

Torna CoopVoce 200

La promo in questione si chiama CoopVoce Evo 200, quest’ultima offre a chi la sottoscrive 200 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 1000 SMS verso tutti, la peculiarità è che il prezzo è sceso da 9,90 € al mese a soli 7,90 euro al mese, uno sconto decisamente importante che rende l’offerta molto appetibile.

Attenzione però, se siete interessati dovete procedere immediatamente dal momento che l’offerta sarà disponibile, sia online che nei negozi fisici autorizzati, fino al prossimo 19 giugno 2024, dopodiché verrà rimossa dal catalogo delle offerte CoopVoce.

Di conseguenza l’idea migliore è sicuramente quella di procedere all’attivazione per poter usufruire di un cromo che come intuibile dovrebbe costare nettamente di più, ricordiamo inoltre che la velocità di connessione sarà quella delle reti di quarta generazione, ovviamente dovrete sfruttare un device compatibile con il 4G, un’altra peculiarità decisamente accattivante è che non sono previsti costi di attivazione della promo.