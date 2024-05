Tutti possono oggi acquistare un Samsung Galaxy A35, uno dei migliori smartphone di fascia medio-bassa in circolazione, ad un prezzo estremamente conveniente. E’ bene sapere, infatti, che la disponibilità di sconti su Amazon porta ad un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, almeno nella maggior parte dei casi.

Il prodotto nasce per essere facilmente trasportabile dal pubblico, difatti raggiunge dimensioni di 161,7 x 78 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso leggermente superiore alla media, poiché va a toccare 209 grammi complessivi. Sotto il cofano trova posto un processore Samsung Exynos 1380, SoC realizzato dalla medesima azienda sudcoreana, che propone una frequenza di clock massima 2.4GHz, affiancata comunque da GPU Mali-G68 MP5, ma anche da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Samsung Galaxy A35: che prezzo incredibile su Amazon

Prezzo davvero ridicolo per l’acquisto di Samsung Galaxy A35 5G, uno smartphone di buona qualità che oggi viene a costare molto meno di quanto abbiate immaginato: il suo prezzo consigliato è di 388,67 euro, ma proprio in questi giorni la riduzione applicata da Amazon lo porta a costare solamente 241,67 euro, rappresentando la perfetta occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Premete qui per l’acquisto.

Proseguendo nello snocciolare le specifiche tecniche, troviamo comunque un display AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, che presenta comunque una risoluzione da 1080 x 2340 pixel e tecnologia AMOLED di ottima qualità generale. Il comparto fotografico rappresenta poi il fiore all’occhiello dello smartphone, essendo composto da ben 3 sensori posteriori: un principale da 50 megapixel, un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire con un macro/bianco-nero da 5 megapixel, il tutto permette di realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel e risoluzione massima di 4K a 2160p fino a 30fps, per riprese e fotografie comunque di qualità.