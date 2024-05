I nuovi acquirenti di Tesla Model S e Model X sono stati informati dal produttore che non avranno più accesso ai giochi Steam all’interno delle loro autovetture.

Tesla ha annunciato che gli acquirenti di alcuni modelli non avranno più i giochi Steam nelle loro vetture.

L’annuncio fatto recentemente dall’azienda produttrice leader del settore delle automobili elettriche, ha annunciato una cosa spiacevole. Gli acquirenti di Model X e Model S non avranno più accesso ai giochi dalla piattaforma Steam nelle loro autovetture elettriche. Questa decisione segue l’introduzione che fece la popolare piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi, all’interno dei veicoli. Comunque la piattaforma aveva attirato molta attenzione data la vasta libreria di videogiochi, inclusi titoli tripla A che non erano disponibili precedentemente nelle auto Tesla. Nel tardo 2022, Tesla aveva lanciato la piattaforma Steam Beta sulle loro autovetture, precisamente su Model S e X. Tuttavia, recentemente è stato comunicato ai nuovi acquirenti il cambiamento dell’aspetto hardware dei videogiochi di queste autovetture. Quest’ultimo cambiamento quindi comporta purtroppo l’impossibilità di accesso e di supporto ai giochi di Steam all’interno delle vetture.

Tesla ha mandato questa notifica specifica che,“Tesla sta aggiornando il computer di gioco del vostro Model X e il veicolo non sarà più in grado di riprodurre i giochi di Steam. Tutte le altre funzionalità di intrattenimento e app non sono influenzate”. Tesla comunque ha provato a realizzare questo concept innovativo per unire il gaming di alto livello con la mobilità. Comunque l’unione di Steam con un veicolo potrebbe essere stato criticato dal pubblico. Quindi questa decisione ha portato l’azienda produttrice a sviluppare nuovi metodi di intrattenimento per gli acquirenti delle vetture. Un gran peccato questo riscontro inevitabile. Possiamo dire che non tutti i giochi erano qualitativamente eccellenti e divertenti. Comunque possiamo sperare che un giorno verrà rintegrata nelle vetture con un supporto migliorato.