Elon Musk investe 500 milioni di dollari per i Supercharger di Tesla

Anche se null’ultimo periodo Tesla ha licenziato buona parte del personale, Elon Musk intende investire oltre 500 milioni di dollari per l’ampliamento delle reti dei Supercharger

Come sappiamo Tesla aveva licenziato una fetta del personale che si occupava della rete legata Supercharger. Il tutto in previsione del suo piano di riorganizzazione aziendale, portando però ad una riduzione del 10% dell’organico totale aziendale. A riguardo si erano alzati moltissimi dubbi, soprattutto per quanto riguardava il tema sul futuro delle infrastrutture e ricerche. Non molto dopo, Elon Musk chiari tutti i quesiti riguardanti questi licenziamenti affermando di volersi dedicare maggiormente all’espansione di stazioni di ricarica già esistenti, limitando quindi le nuove.

Trasformando il tutto in parole povere, Tesla sembra mirare all’ampliamento delle stazioni già esistenti, senza però trascurare troppo nuovi siti. Ovviamente questi commenti non sono bastati per placare le milioni discussioni riguardanti il futuro del Supercharger.

Per stabilire meglio quali sono i progetti futuri ed avere un’idea generale sul da farsi è intervenuto proprio lo stesso Elon. Confermati quindi i continui investimenti mirati alle sua reti per le ricariche rapide delle auto elettriche. Verrà spesa una somma di oltre 500 milioni di dollari per l’espansione della rete per le installazioni di nuove colonnine. Da quanto affermato però la somma in questione non tiene conto dei costi di mantenimento della rete.

Quindi possiamo affermare che Tesla continuerà a far crescere la sua rete di Suercharger e non verrà applicato nessuno stop agli impianti. Maggiore importanza invece sarà data all’ampliamento delle stazioni già create come annunciato precedentemente dall’imprenditore. Da non sottovalutare però che il tutto è mirato ad un mercato americano dove la densità di questi impianti è nettamente più rimarcata rispetto al mondo europeo.

In conclusione si può dire che ciò che il lavoro che sta facendo Tesla non finisce qui e, fortunatamente, le risorse sono ancora ampie.