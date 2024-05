Il debutto ufficiale di Android 15 è ancora lontano e Google dovrebbe svelare la nuova versione del sistema operativo in autunno. L’azienda di Mountain View ha avviato il programma di beta test che permette agli utenti di provare in anteprima le varie novità, seguita a ruota dai vari produttori.

Tra i vari produttori che hanno seguito l’esempio di Google c’è anche Oppo che ha rilasciato la versione beta della propria ColorOS 15. Il brand vuole offrire agli utenti di provare in anteprima le novità ufficiali di BigG e come sono state integrate nel sistema operativo proprietario.

In attesa di conferme ufficiali sulle feature e sulla data di rilascio, proviamo a scoprire quali saranno i device che potrebbero aggiornarsi. L’azienda andrà a preferire i dispositivi più recenti in quanto potranno sfruttare al meglio tutte le novità in arrivo.

Scopriamo quali saranno i device Oppo che potrebbero ricevere dal primo momento il nuovo update ad Android 15 integrato con il sistema operativo proprietario ColorOS 15

Tra i primi device ad aggiornarsi troveremo certamente quelli appartenenti alla fascia alta del mercato come i nuovi dispositivi della serie Find. Tra questi spicca la famiglia Find X7, Find X6 e Find X5 insieme ai foldable Find N3 e N3 Flip.

Passando alla gamma Reno, ci aspettiamo che le ultime quattro generazioni di device saranno incluse nell’update. Questo significa che Android 15 e la ColorOS 15 arriveranno su tutti i device della famiglia Reno 12, Reno 11, Reno 10, Reno 9 e Reno 8T.

Il brand non si dimenticherà della serie Oppo K e F, rendendo disponibile l’update per le ultime due generazioni di dispositivi. Infine, potrebbero essere inclusi anche alcuni device della serie A, a conferma dell’impegno del produttore.

Ricordiamo che questa non è una lista ufficiale in quanto non confermata ufficialmente da Oppo. Tuttavia, considerando le politiche di aggiornamento del brand, questi sono i device che potrebbero ricevere con maggiore facilità Android 15 e ColorOS 15. Ricordiamo che l’azienda si è impegnata ad offrire quattro major update per i flagship commercializzati a partire dal 2023 mentre tutti gli altri riceveranno due nuove versioni del sistema operativo del robottino.