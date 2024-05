Durante il mese di maggio, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha davvero stupito la concorrenza con le sue fantastiche proposte. L’operatore ha infatti ad esempio annunciato ufficialmente le sue prime offerte con supporto alle nuove reti 5G e il tutto come sempre a basso costo. Questo vasto catalogo di offerte dovrebbe però essere disponibile soltanto fino a fine maggio 2024. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti di Spusu disponibili in questo periodo.

Spusu, tante super offerte mobile anche con 5G, ultimi giorni per averle

Gli utenti avranno ancora pochi altri giorni per poter attivare le super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato in apertura, l’operatore sta infatti al momento proponendo svariate offerte interessanti ma saranno disponibili soltanto fino a fine mese. Come spesso accade, però, l’operatore potrebbe decidere di prolungare la durata di queste sue offerte.

Tra le più interessanti proposte a maggio, c’è ad esempio la nuova offerta mobile Spusu 150 5G. Si tratta di una delle prime offerte dell’operatore a proporre il supporto alle reti 5G. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare in 5G, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà soltanto pari a 7,98 euro.

Ci sono poi ovviamente anche altre offerte mobile proposte da Spusu. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata Spusu 100. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare sempre verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta sarà in questo caso pari a 4,98 euro al mese.