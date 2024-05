Disney+, la lista di film e serie TV per giugno 2024

Contendere il posto a Netflix è certamente la cosa più complicata in assoluto per tutte le altre piattaforme streaming. È innegabile allo stesso tempo che ne siano arrivate diverse negli ultimi anni, tutte pronte a dare battaglia al fenomeno assoluto. Tra queste una delle più attive e soprattutto tra le più amate per via del prezzo ma anche dei contenuti, è certamente Disney+.

Dopo il lancio ufficiale, con il quale sono arrivati solo contenuti dedicati esclusivamente all’infanzia e ai ricordi, la piattaforma si è arricchita. Sono arrivati sempre più film e sempre più serie TV dedicate anche al pubblico adulto. Ora, sfruttando proprio questa linea guida, Disney+ vuole mostrare alcune novità che piaceranno di certo al pubblico. Il mese di giugno si preannuncia entusiasmante per quanto concerne i nuovi contenuti pronti al lancio. Proprio per questo potrebbe essere utile dare un’occhiata alla nuova lista che il colosso si appresta a pubblicare.

Disney+, adesso arrivano nuovi contenuti: ecco la lista completa

Ad attirare maggiormente l’attenzione per tutti gli utenti iscritti a Disney+ è sicuramente una produzione in particolare. Si parla insistentemente in questi giorni di una serie TV, ovvero The Alcolyte: La Seguace. Tutto parte da un’indagine incredibile che va a tenere in esame una serie di crimini. Un Maestreo Jedi si ritroverà a fronteggiare una guerriera proveniente dal suo passato. Le forze sinistre ad infierire saranno diverse su una battaglia che avrà luogo lungo un sentiero oscuro.

Ovviamente non è solo questo (che arriverà il 5 giugno) il pezzo forte. Diesney+ prepara infatti l’arrivo di altre produzioni molto interessanti. Nella lista in basso potete eleggere tutti i nomi che a quanto pare sono programmati per giugno: