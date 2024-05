I nuovi iPad Pro con chip M4 sorprendono per il loro spessore ridotto: 5,3 millimetri per la variante da 11 pollici e 5,1 millimetri per quella da 13 pollici, 1 millimetro in meno rispetto all’Air M2. Questo traguardo è il risultato di un intenso lavoro di miniaturizzazione delle componenti e ottimizzazione degli spazi. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: l’estetica ha avuto la meglio sulla funzionalità? Il teardown di iFixit ha cercato di rispondere a questa domanda, analizzando la disposizione delle componenti e la complessità delle riparazioni.

Era prevedibile che lo spessore ridotto comportasse maggiori difficoltà nell’intervenire all’interno dell’iPad Pro. Apple, però, ha evidentemente considerato che la sostituzione della batteria è un’operazione inevitabile nella vita di un dispositivo elettronico. Per la prima volta, su un iPad Pro è possibile rimuovere la batteria immediatamente dopo aver rimosso lo schermo. Sebbene non sia l’operazione più semplice, iFixit ha constatato che richiede molto meno tempo rispetto al passato. Le linguette da tirare per rimuovere l’adesivo che tiene la batteria al telaio sono ora più accessibili.

Nuovi iPad estremamente sottili e performanti

Il fatto che la batteria possa essere estratta senza dover rimuovere tutti i componenti principali all’interno del dispositivo rappresenta un enorme vantaggio in termini di riparabilità. Il passo avanti rispetto alla generazione precedente è notevole. Tuttavia, per intervenire sugli altri componenti, la storia è diversa. La riduzione del volume interno dell’iPad Pro, dovuta anche al piccolo spessore, ha costretto i progettisti a fare scelte estreme. In molti casi, i componenti sono stati incollati al telaio perché non c’era spazio per le viti.

Purtroppo, l’esperienza con l’Apple Pencil Pro risulta terribile: non è riparabile. Si può sostituire facilmente la punta, ma una volta che la batteria si esaurisce, l’unica opzione è gettarla e acquistarne una nuova. Aprirla è impossibile. In conclusione, sebbene il design sottile degli iPad Pro M4 comporti delle sfide in termini di riparabilità, Apple ha comunque migliorato l’accesso alla batteria, offrendo un compromesso tra estetica e funzionalità.