Secondo le ultime notizie riportate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha deciso di posticipare l’aggiornamento dei processori M4 per i suoi Mac Studio e Mac Pro fino alla metà del prossimo anno. Questa decisione significa che entrambi i dispositivi rimarranno equipaggiati con i chip M2 per tutto il corso di quest’anno, nonostante le aspettative degli utenti.

La scelta di rimandare l’introduzione dei nuovi processori potrebbe deludere alcuni clienti che attendevano con ansia le prestazioni migliorate promesse dai chip M4. Apple aveva inizialmente introdotto i processori M2 nei Mac Studio e Mac Pro durante la WWDC del 2023, ma sembra che il salto ai chip M4 richiederà più tempo del previsto.

Nel frattempo, Apple sembra concentrarsi sull’aggiornamento dei suoi laptop, escluse le varianti di MacBook Air da 13″ e 15″ che attualmente utilizzano il chip M3. Tuttavia, non è previsto alcun annuncio ufficiale riguardante l’introduzione dei chip M4 durante la prossima WWDC, programmata per inizio giugno.

Apple potrebbe rimandare l’introduzione dei nuovi chip

In attesa dell’arrivo dei nuovi processori, l’iPad Pro attualmente offre le migliori prestazioni in single-core in tutta la gamma Apple. Secondo i dati del benchmark Geekbench, il nuovo iPad Pro supera le prestazioni in single-core dell’M2 Ultra di circa il 25%. Tuttavia, l’M2 Ultra mostra la sua superiorità quando si tratta di sfruttare gli altri core disponibili.

Nonostante l’attesa prolungata per l’aggiornamento ai chip M4, i clienti dei Mac Studio e Mac Pro dovranno accontentarsi delle attuali prestazioni offerte dai processori M2. Resta da vedere se il ritardo porterà a miglioramenti significativi nei futuri dispositivi Mac, una volta che saranno equipaggiati con i nuovi chip. Un’attesa che molti di noi stanno vivendo in modo spasmodico, proprio perché interessanti a tutti gli effetti a scoprire come potranno essere i nuovi chip dell’azienda di Cupertino.