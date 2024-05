DMCC: il Regno Unito si attiva un regolamento simile all'europeo DMA

Il Regno Unito ha recentemente compiuto un passo significativo verso una maggiore regolamentazione dei mercati digitali con l’approvazione del Digital Markets, Competition and Consumers Bill (DMCC). Tale legge si inspira a quella ormai in vigore da mesi dell’Unione Europea (DMA), e come essa ha l’obiettivo di cercare di promuovere la concorrenza e di proteggere i consumatori.

Prima che il parlamento si sciogliesse, hanno fatto in modo che il processo legislativo giungesse alla fine. Solitamente il tempo destinato a tali operazioni è infatti maggiore, ma date le elezioni imminenti hanno dato un’accelerata al tutto. Il DMCC sarà poi implemento entro la fine di questo 2024, dopo però aver ricevuto l’approvazione reale.

Come sarà strutturato il DMCC del Regno Unito?

Il DMCC è caratterizzato, come prima cosa, dall’istituzione dell’unità per i mercati digitali del Regno Unito (Digital Markets Unit – DMU), che opererà sotto il Competition and Market Authority (CMA). Tale unità ha il compito di andare a studiare e classificare le aziende aventi un potere di mercato maggiore rispetto ai competitor come Strategic Market Status (SMS), imponendo a queste delle regolamentazioni precise che dovranno seguire per far sì che ci sia equità commerciale, trasparenza e apertura ad altre società. loro codici di condotta mirati a garantire equità commerciale, apertura e trasparenza.

Le aziende SMS saranno soggette a sanzioni fino al 10% del loro fatturato globale nel caso in cui vi fossero delle violazioni. Le normative potrebbero inoltre includere delle misure per il pagamento dei publisher di notizie per l’utilizzo dei loro contenuti da parte di giganti digitali come Meta e Google, così come l’introduzione di pratiche come il side-loading. Come abbiamo visto anche nel DMA probabilmente troveremo anche regole sui negozi di app di terze parti sui diversi sistemi operativi che prevedono esclusività. Il DMCC avrà implicazioni significative anche su altro come sugli abbonamenti o le recensioni false, proprio per proteggere il consumatore e i suoi acquisti.

Attraverso il nuovo il DMCC, il governo britannico crea le basi per un sistema ricco di norme più preciso e strutturato nel settore digitale. La sua azione, così veloce, dimostra quanto fosse importante creare una simile legislazione per le trasparenza e per la concorrenza, garantendo al contempo la protezione degli utenti.