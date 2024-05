iOS 17.5: le novità in Arrivo e l'impatto avuto del DMA europeo

Dopo un periodo di beta testing durato circa un mese, pare che la Apple sia finalmente pronta a rilasciare la versione pubblica di iOS 17.5. Trattasi di una release che, anche se alcuni l’hanno definita di minor impatto, apporterà comunque una serie di modifiche e nuove funzionalità. Secondo gli standard soliti potrebbe prima essere distribuita la “Release Candidate”, seguita dal rilascio vero e proprio all’inizio della prossima settimana. Curiosi di sapere quali saranno le novità presenti nell’aggiornamento? Una di queste, forse la più importante, riguarda l’adeguamento di Apple al Digital Markets Act, la normativa europea entrata in vigore poco tempo fa creata per garantire mercati digitali equi e aperti.

Gli utenti europei potranno ora utilizzare store alternativi all’App Store, cosa che fino ad ora non era possibile. Potranno anche scegliere di usare browser diversi da Safari, oltre all’NFC per servizi finanziari provenienti da terze parti. Tali modifiche, sono state obbligatorio in quanto richieste dalla Commissione Europea e saranno estese anche a iPadOS dal prossimo autunno. Un’altra importante aggiunta con iOS 17.5 è l’opportunità per l’utenza europea di poter scaricare app anche direttamente dai siti web degli sviluppatori. Ciò significa che potranno non dover passare per l’App Store o per altri marketplace. Tranquilli però, gli sviluppatori selezionati hanno dovuto prima soddisfare una serie di richieste ed essere in regola seguendo specifici parametri dettati dalla Apple stessa.

Con iOS 17.5 tutto diverrà maggiormente personalizzabile

Con iOS 17.5 verrà poi introdotto un widget Podcast personalizzabile e un’opzione “Stato di riparazione” che permette di inviare un iPhone in assistenza senza disattivare “Dov’è” e “Blocco attivazione”. Si vocifera che potrebbe anche esserci una nuova funzione chiamata “Blocca tutti i partecipanti” per le chiamate FaceTime di gruppo, che permetterà di contrastare con più facilità gli Spam. Per quanto riguarda iPadOS, nello studio dell’aggiornamento sono stati trovati riferimenti a una nuova Apple Pencil “V4” che avrà un supporto per la compressione e un menu “Stato batteria sull’iPad”.

Nel codice delle beta, gli esperti hanno anche riscontrato un possibile supporto per il tracciamento da parte di tracker di terze parti. Se questo venisse confermato vorrebbe dire avere un maggior controllo sulla propria privacy online. L’iOS 17.5 è dunque un aggiornamento importante sia per le funzioni aggiunte che per l’adeguamento delle diverse categorie alla normativa europea.