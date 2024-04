Il costante e irrefrenabile avanzamento degli strumenti tecnologici e della tecnologia stessa porta le aziende ad accelerare i tempi di produzione e le date d’uscita di alcuni dispositivi e componenti elettroniche.

Un esempio lampante è quello che sta accadendo ad Apple in queste settimane, una delle aziende definite big tech, ovvero che dominano il settore delle tecnologie.

Infatti, fino a questo momento Apple ha sempre mantenuto una strategia ben precisa, ovvero un ciclo di aggiornamento di 12 mesi per gli iPhone e di 18 per i Mac, ciò significa che ogni 18 mesi Apple rilascerà un aggiornamento dei processori.

A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, il colosso di Cupertino è pronto a rilasciare la nuova versione del chip per i Mac, l’M4, già a partire dalla fine del 2024, e non durante i primi mesi del 2025, come previsto.

Apple, in arrivo M4 per i Mac: ecco cosa cambierà

Il nuovo processore M4 avrà delle similitudini con il precedente ma anche delle sostanziali differenze. Per quanto riguarda i punti in comune, il nuovo chip si baserà su un processo di 3nm che ricorda molto il vecchio M3. Tuttavia, M4 avrà sicuramente l’integrazione on device dell’intelligenza artificiale, una potenza maggiore e anche una migliore efficienza energetica.

Per questo nuovo chip, esattamente come in passato, ci saranno diverse versioni, dalla base alla variante Ultra, passando per un’altra di fascia sempre molto alta denominata Brava.

Non ci sono ancora dei particolari dettagliati che riguardano le prestazioni dei nuovi processori di Apple, ma si possono prevedere le uscite dei nuovi Mac che per la prima volta in assoluto saranno tutti aggiornati con lo stesso chip.

Tra le uscite più attese abbiamo il MacBook Pro da 14 pollici e l’iMac da 24 pollici entrambi in arrivo per il 2024, e il MacBook Air da 13 pollici, il Mac Studio e il Mac Pro durante i mesi del 2025.