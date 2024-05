Il supporto alla connettività 5G si sta diffondendo sempre di più nel settore della telefonia mobile anche tra i vari operatori telefonici virtuali italiani. Da qualche tempo, ha fatto il suo debutto nella connettività 5G anche il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco reso disponibile un’offerta di rete mobile estremamente conveniente e con una elevata quantità di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

ho Mobile stupisce, nuova offerta di rete mobile a basso costo con supporto al 5G

Anche l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco proposto una nuova offerta mobile con supporto alle reti 5G. Si tratta di una delle ultime novità dell’operatore e come sempre è super conveniente. Come già accennato in apertura, questa nuova offerta bomba dell’operatore virtuale arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi ovviamente per navigare con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, nel bundle dell’offerta gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Nonostante abbia da offrire tutto questo, l’offerta in questione ha un costo di soli 9,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo il costo di attivazione e della sim gratuitamente. L’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti di ho Mobile, sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia da chi attiverà un nuovo numero.

Per chi vuole spendere di meno, è comunque disponibile all’attivazione un’altra offerta di rete mobile. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare però con connettività 4G. Oltre a questo, rimarranno sempre a disposizione degli utenti minuti di chiamate ed SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere ogni mese sarà però più basso dell’offerta precedente, ovvero pari a 6,99 euro al mese.