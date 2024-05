Se da una parte molti analisti prevedono un futuro non troppo roseo per le auto elettriche, dall’altra c’è chi crede fermamente che presto queste vetture a zero emissioni esploderanno sul mercato. Dataforce, ad esempio, ha appena pubblicato il suo “EU Passenger Car Report 2024“, un documento che contiene previsioni molto interessanti. Secondo questo report, entro soli quattro anni, le vendite delle auto elettriche pareggeranno quelle delle auto a combustione interna. E nel 2029 le auto elettriche supereranno definitivamente quelle termiche.

Un sorpasso all’orizzonte

Per ora le auto elettriche rappresentano solo il 16% del mercato europeo. Ma Dataforce prevede che questa percentuale salirà al 23% già nel 2025, e raggiungerà il 48% nel 2029. Parallelamente, le auto a benzina e diesel continueranno a perdere quote di mercato. Si prevede che nel 2028 le vendite delle due tipologie di motori si equivalgano, per poi vedere le elettriche sorpassare le termiche l’anno successivo.

Nel 2023, quasi due terzi delle auto nuove vendute in Europa erano a combustione interna, precisamente il 64%. Ma entro il 2029, questa percentuale dovrebbe quasi dimezzarsi, scendendo al 34%. Anche le ibride, che oggi rappresentano una scelta molto popolare in Italia, continueranno a crescere.

Molte case automobilistiche stanno già rivedendo i loro piani per il futuro. Aziende come Ford e Mercedes stanno investendo molto nell’elettrico, nonostante alcune preoccupazioni. Secondo i ricercatori di Dataforce, queste preoccupazioni sono infondate. A partire dal prossimo anno, entreranno in vigore normative più severe sulle emissioni di CO2, il che potrebbe portare alla scomparsa di molti motori a combustione interna, a favore di vetture più ecologiche.

Auto elettriche sempre più competitive

Nel frattempo le auto elettriche stanno diventando sempre più competitive. Hanno maggiore autonomia, tempi di ricarica più brevi e, cosa non meno importante, prezzi più accessibili. Già oggi è possibile acquistare un’auto elettrica a meno di 10mila euro, e questa tendenza dovrebbe continuare. Anche le auto a combustione interna potrebbero vedere una riduzione dei prezzi, in parte a causa della crescente concorrenza dalla Cina.

Insomma, sarà interessante vedere se le previsioni di Dataforce si realizzeranno. Se così fosse, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nel mercato automobilistico europeo, con le auto elettriche che diventano la scelta preferita dei consumatori. Non resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione nei prossimi anni.