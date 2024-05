Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Xiaomi annuncerà ufficialmente un nuovo smartphone entry-level. Si tratta del prossimo Xiaomi Redmi 13 4G, successore del modello presentato sul mercato circa un anno fa. In queste ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune prime immagini renders che ci hanno rivelato come potrebbe essere il suo design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi sta per annunciare il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 13 4G

Sta per aggiungersi un nuovo membro alla famiglia di smartphone a marchio Xiaomi. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune prime immagini renders del prossimo Xiaomi Redmi 14 4G. Queste ultime sono state realizzate dal leaker Paras Guglani in collaborazione con il sito web PassionateGeeks.

Osservando le immagini renders in questione, possiamo notare come lo smartphone potrebbe essere disponibile in quattro colorazioni differenti. Queste potrebbero chiamarsi rispettivamente Midnight Black, Ocean Blue, Pearl Pink e Yellow. I bordi della backcover sembrano essere squadrati e possiamo notare la presenza di due moduli fotografici di forma circolare più un piccolo flash LED anch’esso di forma circolare.

Sulla parte frontale sembra che ci sarà un ampio display con una diagonale da 6.79 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che l’azienda deciderà di adottare un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G91. Tra le altre caratteristiche tecniche, sembra inoltre che lo smartphone potrà vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Se così fosse, ai tratterebbe di un ottimo upgrade rispetto al precedente modello, che montava invece un sensore fotografico principale da 50 MP.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo smartphone entry-level di casa Xiaomi. Attendiamo comunque l’arrivo di teaser ufficiali da parte dell’azienda che confermino quanto è emerso.