Tutti abbiamo utilizzato almeno una volta nelle nostra vita Shazam, l’applicazione che rende possibile trovare titolo e informazioni varie sulle canzoni ascoltate semplicemente avvicinando il dispositivo alla fonte di riproduzione e attivando il microfono. Il funzionamento di Shazam, che consente di ricercare le canzoni anche canticchiandole, sembrerebbe aver ispirato YouTube Music, che a breve implementerà la stessa funzione rendendola disponibile per tutti i suoi utenti.

YouTube Music ti permette di cercare le canzoni canticchiandole

I test sono stati già avviati nel mese di marzo ma presto tutti gli utenti potranno sfruttare i vantaggi offerti dalla funzionalità. Sarà sufficiente accedere a YouTube Music e cliccare sull’icona presente accanto al microfono per poter avviare la ricerca, a quel punto si potrà suonare o canticchiare la canzone e in pochi istanti tutte le informazioni relative al brano saranno mostrate. Al momento sappiamo che la funzione sarà integrata su tutti i dispositivi Android ma non è chiaro se sarà possibile in futuro ottenerla anche sui dispositivi iOS.

L’originalità della funzione è sicuramente relativa se considerato che già nel 2020 Google Search ha ricevuto una funzionalità molto simile. Grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale però YouTube Music potrà sicuramente affinare la ricerca permettendo agli utenti di ricevere facilmente le informazioni desiderate.

Come ribadito durante la conferenza Google I/O di questo mese, l’azienda presta particolare attenzione ai vantaggi offerti dall’impiego dell’intelligenza artificiale e ne sfrutta tutte le potenzialità implementando funzionalità sempre nuove, tramite le quali mira a rendere la tecnologia alla portata di tutti. Proprio in questi giorni, appunto, Gemini ha ricevuto un aggiornamento che permette di supportare YouTube Music collegando i propri account. La novità è attualmente disponibile soltanto in alcuni Paesi ma presto anche l’Italia potrebbe essere accolta. Gli utenti dei paesi interessati possono già sfruttare i numerosi comandi supportati per ascoltare le loro canzoni preferite ed effettuare ricerche.