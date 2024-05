Nel corso delle prossime settimane, il produttore tech Honor annuncerà ufficialmente per il mercato mobile ben due nuovi smartphone. Si tratta dei prossimi Honor 200 e Honor 200 Pro. Nonostante manchi relativamente poco tempo al loro debutto ufficiale, nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete quelle che potrebbero essere a tutti gli effetti le specifiche tecniche di questi dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor 200 e Honor 200 Pro, trapelano in rete le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Honor 200 e Honor 200 Pro. Dal punto di vista prestazionale, sembra che entrambi avranno delle buone performance. Il modello base sarà infatti alimentato dal soc Snapdragon 7 Gen 3, mentre il modello Pro sarà alimentato dal soc Snapdragon 8s Gen 3.

Per quanto riguarda la parte frontale, entrambi gli smartphone avranno ampi display con tecnologia OLED e con una risoluzione pari a 1.5K, con una luminosità di picco di 4000 nits e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Entrambi gli smartphone potranno poi vantare dei sensori fotografici principali con stabilizzazione ottica dell’immagine. Saranno anche presenti un sensore fotografico teleobiettivo con zoom 2.5x e un sensore di profondità da 2 MP. Sul fronte sarà inoltre presente una doppia fotocamera anteriore grandangolare.

L’autonomia di entrambi sarà poi affidata ad una batteria di 5200 mah con ricarica rapida da 100W. Il modello Pro potrà però vantare la presenza del supporto alla ricarica wireless da 66W, ma non ci sarà sul modello base.

Per il momento si tratta tuttavia di rumors e indiscrezioni. Dovremo attendere per avere delle conferme ufficiali da parte di Honor per quanto riguarda le specifiche tecniche e anche per quanto riguarda il prezzo di vendita di entrambi.