Devo essere sincero: appena ho visto che Google Pixel Tablet arrivava in Italia ho esclamato: “Meglio tardi che mai!”, tuttavia, non sono certo di aver formulato un pensiero giusto. Il dispositivo infatti, si colloca in una fascia di mercato un po’ aggressiva, anche perché arriva ad un prezzo di listino non troppo economico, se pensiamo che è stato annunciato più di un anno fa. Ha un hardware non troppo recente, un design anacronistico, un pannello LCD eppure mi ha convinto. Il perché è semplice e risiede nella basetta di ricarica che funge anche da speaker e che rende il prodotto simile ad un Google Nest Hub. Ebbene sì, con questo accessorio diventa un gadget versatile, due in uno, differente dai tanti tablet che ci sono in commercio che diventano PC. Questo ha una vocazione ben precisa: essere un device per l’intrattenimento multimediale da divano, casalingo, per il relax in casa e, al massimo, per la mobilità (serie TV, film in streaming, navigazione online, gestione social e delle mail). Con l’Hub però, può diventare un centro di controllo per la smart home e qui, ahimè, non ho potuto testare nulla perché di “smart” nel mio ufficio ho ben poco. Ad ogni modo, lo trovate su Amazon a 599,00€ con la basetta di ricarica (essenziale, a mio avviso). Ora vi spiego.

Confezione

Come detto, in confezione troviamo il tablet e la base di ricarica con cavo proprietario per collegare la cassa/Hub alla corrente. L’aggancio a questa base è magnetico e non appena viene inserito parte una UI dedicata all’uopo, super personalizzabile, ta l’altro.

Design e dimensioni

Il Pixel Tablet di Google misura 258 x 169 x 8,1 millimetri e ha un peso di 493 grammi ben bilanciato. Certo, non è premium nei materiali usati anche se c’è la nanoceramica che non trattiene le ditate e lascia il design sempre pulito ed elegante, mentre la dock è in tessuto, un po’ come quella dei vari Nest o Amazon Echo, per intenderci. Lo speaker interno, a proposito, è da 43 mm.

Display

Lo schermo del Pixel Tablet, il cuore pulsante del device, è un pannello LCD da 10,95 pollici che ha una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con un aspect ratio di 16:10. Non è un OLED, ne un AMOLED. Okay, per il prezzo proposto ci sta, però, nel complesso, un po’ rosico perché tutto in questo device sa di “non aggiornato”. Mi spiego: il design non è minimal come vuole il trend del momento con i prodotti dagli angoli smussati ma dal frame spigoloso e solido, non c’è un hardware di prim’ordine, lo schermo è sì ottimo ma non dotato delle ultime features, insomma. È tutto un “anche se…”. Poi, chiariamoci: si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, quindi nulla da dire, però ecco, per il prezzo a cui viene proposto forse avrei voluto qualcosa in più.

Prestazioni

Google Tensor G2 è il chip interno, lo stesso SoC che ritroviamo in Pixel 7 e 7 Pro. Ci sono 8 GB di RAM e 128 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1; è vero, è fluido e veloce ma avremmo voluto tanto almeno un G3, anche perché siamo prossimi a conoscere la quarta iterazione del chipset di BigG. C’è il supporto per l’AI, come sempre, ma in misura meno eccessiva visto che è un tablet.

Foto e video

Bhè, cosa gli si può dire: ci sono due camere da 8 Megapixel ciascuna (una webcam e una esterna) ma c’è la funzione che ci tiene sempre al centro dell’inquadratura durante le videocall.

Batteria

C’è una batteria che dura un giorno con una singola carica; si può ricaricare via USB Type-C o mediante Hub esterno che, a proposito, mantiene la batteria al 90% per evitare che si rovini o deteriori. Quindi sarà sì collegato allo speaker ma non si danneggerà.

Software

Il software del dispositivo è Android in versione stock con cinque anni di major update. Faccio mea culpa: non ho uno studio troppo smart quindi non posso dirvi quanto è importante il focus sulla demotica ma dai video di presentazione di Google è chiaro che questo prodotto miri ad essere anche un Nest Hub per la gestione delle luci, tapparelle, e non solo. Carina però la possibilità di inserire un multi-utente in configurazione. Qui quindi, esce fuori un primo vero pensiero: a chi si rivolge questo gadget? Perché, per me che non ho una smart home, è poca roba avere un prodotto che diventa un Hub a 599€. Piuttosto lo prendo a 499€ senza speaker (se non ne voglio fare un uso multimediale domestico) e finisce lì. Seconda considerazione: allora perché spendere così tanto per un Pixel Tablet vecchio di quasi due anni?

Conclusioni

Google Pixel Tablet funziona bene, è bello, anche se un po’ anacronistico oggi considerando soprattutto i rivali di Apple, è affidabile, elegante ma costa tanto: a 499€ senza Hub o a 699€ con lo speaker è un po’ fuori mercato, anche perché è stato annunciato e commercializzato negli altri paesi già da tempo. A noi arriva solo ora, con tanto ritardo, e un po’ mi dispiace. Io aspetterei uno street price: a 349/379€ sarebbe da prendere al volo e sfiderebbe apertamente iPad (2022).