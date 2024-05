Alcuni satelliti lanciati da SpaceX potrebbero ostacolare la visione degli asteroidi che puntano la Terra, in modo da essere prevenuti. Ultimamente sono caduti dei frammenti di meteorite nei pressi di Berlino e grazie alle comunicazioni e gli avvertimenti della NASA moltissime persone si trovavano un’ ora e mezza prima per osservare quel fenomeno. Risulta essere fondamentale quindi avere dei mezzi per poter individuare dei corpi celesti che potrebbero cadere sulla Terra, ma questo può essere ostacolato da numerosi satelliti lanciati da varie società come SpaceX.

L’ importanza della verifica della traiettoria e delle dimensioni dell’ oggetto risulta essere fondamentale quando è in pericolo la popolazione terrestre. I numerosi satelliti che si trovano nello spazio possono ostacolare la visione degli asteroidi poiché si frappongono tra la Terra e questi ultimi nascondendo la minaccia ai numerosi telescopi sparsi per il pianeta. Possono ostacolare anche la trasmissione dei segnali che vengono inviati poiché vengono intercettati dalle loro grandi antenne.

SpaceX, satelliti oscurano i corpi celesti

Recentemente è stato pubblicato un report da parte dell’ Unione Astronomica Internazionale sull’ eccessivo numero di satelliti che popolano lo spazio al di fuori della Terra. Questi infatti limitano la capacità di osservare i fenomeni spaziali che potrebbero avere delle conseguenze sul nostro pianeta. In Cile si sta realizzando un telescopio di ultima generazione che servirà per individuare le minacce che vengono al di fuori della Terra. Oltre a questo telescopio bisognerà creare un algoritmo che sia in grado di distinguere i segnali degli asteroidi e i segnali dei satelliti cosicché vengano individuati i corpi celesti nel minor tempo possibile. La collaborazione tra IAU e SpaceX risulta essere fondamentale poiché il patto prevede la riduzione della luminosità dei satelliti per rendere il cielo notturno meno disturbato.

I satelliti sono molto importanti per la ricezione dei segnali internet e GPS ma non aiutano nella ricerca degli asteroidi che potrebbero ricadere sulla Terra; quindi è importante trovare una soluzione per ovviare a questo problema.