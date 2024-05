Mini, una tra le aziende automobilistiche leader nel settore, ha mostrato al pubblico delle foto che fanno contenti gli appassionati di Mini Cooper. Queste foto vanno a mostrare non un modello qualsiasi di queste macchine, bensì quello con l’aspetto più racing, il John Cooper Works.

Mini John Cooper Works, dalle prime foto questa macchina racing ci sta facendo sognare.

Quest’auto sarà rigorosamente termica e la sua presentazione avverrà a fine anno, comunque noi possiamo iniziare ad apprezzarla già con la pellicola mimetica. Quest’auto, la Mini JCW, potrebbe essere una rivale della Toyota GR Yaris 2024 e scenderà subito in pista la prossima settimana. Troveremo la Mini JCW nella pista dove si terrà la 24 Ore del Nurburgring, iscritta nella classe SP 3T e con la società Mini Bulldog Racing. Indosserà comunque la livrea mimetica che prende ispirazione dal modello Cooper S del 1965, che ricordiamo vinse il rally di Monte Carlo. Come menzionato prima, il reveal dell’auto, con le varie specifiche e dettagli tecnici, ci sarà nell’autunno prossimo. Dopo la presentazione, si stima verso i primi mesi del 2025 la Mini JCW sarà pronta per essere venduta.

Vedendo le foto pubblicate da BMW traspare una certa “cattiveria”, siccome la Mini JCW visivamente sembra molto più aggressiva del dovuto. Notando i dettagli troviamo una griglia nella zona anteriore molto più prominente, inoltre hanno riprogettato il sistema di areazione modernizzando le prese d’aria. Sulla parte posteriore dell’auto troviamo un diffusore con centrale un grosso scarico e troviamo un’ala sul tetto rivolta verso l’alto. Il modello in questione sarà a benzina, ma troveremo in futuro anche una versione performante della Cooper elettrica di seconda generazione. Il motore della Mini JCW è un turbo da 2,0 litri, si stima che avrà una potenza di circa 250 cavalli, tenendo conto che la versione precedente ne aveva 231. La Mini JCW avrà molle e ammortizzatori potenziati insieme a dei freni maggiorati proprio per tenere testa alle “cattivelle” delle altre case automobilistiche.