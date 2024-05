Dal 23 maggio al 31 agosto 2024, Vodafone Italia introduce due nuove offerte etniche chiamate C’all Max e C’allPower Edition. Entrambe dedicate ai nuovi clienti stranieri con codice fiscale estero. Queste promozioni, pensate per premiare la fedeltà dei consumatori, offrono condizioni vantaggiose e bonus speciali. Coloro che attiveranno una delle due soluzioni durante il periodo promozionale avranno diritto a 2 mesi gratuiti. Il quarto e l’undicesimo mese saranno infatti completamente a carico dell’operatore.

Vodafone, nuove promo esclusive, ecco i dettagli

Le nuove versioni di C’allMax e C’all Power Edition includono un maggior numero di gigabyte disponibili fin da subito. Senza la scadenza di 12 mesi prevista nelle precedenti promozioni. Entrambe le offerte consentono di navigare sulla rete 5G di Vodafone, permettendo velocità di connessione fino a 2 Gbps nelle aree coperte con dispositivi compatibili. Il costo di attivazione è stato ridotto a 1 euro per la PowerEdition. Mentre la Max prevede una tariffa di 3€. Entrambe le promozioni includono anche minuti illimitati verso numeri nazionali, 1000 SMS in Italia e chiamate internazionali verso vari Paesi.

La Power Edition, al costo di 8,99€ al mese, offre 100GB di dati per chi sceglie l’addebito su credito residuo. Ma 150 GB per chi opta per l’addebito Smart Pay. Sono inclusi anche 1000 minuti internazionali verso la Cina e 300m per altri Paesi. Call Max, invece, al costo di 10,99€, include 150GB di Internet con addebito su credito residuo e 200GB con pagamento Smart Pay. Questa offerta prevede anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri Vodafone in Romania e 1000 minuti in Albania.

Le due promo possono essere sottoscritte online o nei negozi autorizzati. In più prevedono anche altri servizi aggiuntivi come Chiamami e Recall, segreteria telefonica, IVR 414 e ricevuta di ritorno SMS. Le nuove offerte C’all sono accessibili sia ai nuovi clienti sia ai già esistenti, attraverso tutti i canali di vendita disponibili, inclusi negozi, web e app.