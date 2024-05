CoopVoce ha introdotto una nuova promozione particolarmente allettante per chi è alla ricerca di un pacchetto dati abbastanza generoso. L’ offerta è denominata Evo 200 e sarà disponibile per un periodo limitato, fino al 19 giugno 2024. Essa include tanti tipi di servizi a un prezzo super competitivo. Diventando una proposta molto interessante sul mercato delle telecomunicazioni.

Offerte CoopVoce, scopri tutti i dettagli e servizi inclusi

La promo CoopVoce Evo200 comprende minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso numeri italiani e ben 200GB di traffico dati in 4G sulla rete TIM. Il tutto per un canone mensile di soli 7,90€. Oltre a ciò, essa include i servizi LoSai di Coop e Chiama ora, disponibili senza costi aggiuntivi. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’assenza di spese di attivazione e dal primo mese gratuito, insieme alla spedizione a domicilio della SIM senza costi.

Questa promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti e non richiede la portabilità del numero. Ciò significa che anche coloro che desiderano ottenere un nuovo numero possono usufruirne. Per poterla attivare è possibile seguire la procedura online, che rende l’adesione davvero molto semplice e veloce. Con queste caratteristiche, la nuova proposta di CoopVoce riesce a distinguersi nel settore delle offerte mobili come una delle più convenienti del momento. E che si possono trovare al di sotto i 10 euro al mese.

Insomma, l’ Evo 200 si presenta come una delle soluzioni più vantaggiose attualmente disponibili. Sia per chi ha bisogno di un nuovo numero che per chi desidera cambiare operatore senza sostenere costi aggiuntivi. La promo è limitata nel tempo, quindi gli interessati dovranno affrettarsi per non perdere questa occasione. Per maggiori dettagli e per procedere con l’attivazione, si può visitare il sito ufficiale dell’operatore. Qui oltre a questa di cui vi abbiamo parlato sono disponibili anche molte altre soluzioni. Consultatele una per volta e scegliete quella che più di tutte riesce a soddisfare le vostre esigenze.