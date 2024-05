Vodafone, come avere in regalo 50 GB con le Silver: costano 7,99 euro

Vodafone continua sulla stessa linea: le sue offerte migliori non andranno accantonate. L’azienda colorata di rosso tiene ancora vive le Silver e lo fa con i soliti prezzi mensili che stanno tornando molto utili per chi vuole risparmiare.

Lo scorso 2023 ha fatto capire al gestore che era il momento giusto per continuare a spingere ed infatti le offerte sono le stesse. Tre soluzioni diverse tra loro stanno riuscendo a seminare il panico tra la concorrenza, che infatti non sa più come gestirsi.

Vodafone batte TIM, le nuove Silver costano pochissimo: si parte da 7,99 € al mese

Grandi opportunità sono state lanciate nel mondo della telefonia mobile e diversi sono gli utenti che si sono detti pronti a cambiare bandiera. Chi prima era legato ad un gestore in particolare ora è finalmente deciso a guardare oltre i propri orizzonti. Vodafone sta offrendo a tutti questa opportunità con tanto di prezzi di favore.

La prima Silver è quella che costa 7,99 € al mese. Al suo interno ecco 200 messaggi e minuti senza limiti con ben 100 giga in 4G. La seconda offerta invece costa 9,99 € al mese perché alza il contenuto Internet a 150 giga in 4G.

Tutto è quindi ottimale, in quanto i prezzi sono bassi e i contenuti molto ampi, ma c’è dell’altro: il primo mese vede i prezzi fissi a 5 € per entrambe le promo. Vodafone ha deciso infatti di concedere a tutti gli utenti che sottoscrivono una di queste due offerte 30 giorni scontati, con il primo pagamento fisso che partirà dal secondo mese in poi.

Chiaramente non tutti hanno l’opportunità di scegliere una delle Silver. Vodafone ha deciso di attaccare soprattutto i gestori virtuali e Iliad, per cui solo chi proviene da questa realtà potrà avere il privilegio di optare per una delle suddette soluzioni. Per avere poi 50 giga in più, basta scegliere il servizio di ricarica automatica SmartPay.