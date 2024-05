Qualche giorno fa, vi avevamo anticipato il ritorno in promo di una delle super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico CoopVoce. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è tornata disponibile a partire dalla giornata di ieri ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente il costo di attivazione ed il primo rinnovo dell’offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200 ritorna ufficialmente ad un prezzo scontato di 7,90 euro

A partire dalla giornata di ieri 23 maggio 2024, l’operatore telefonico CoopVoce ha deciso di far tornare in promo una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è stata proposta in passato dall’operatore ad un prezzo di 9,90 euro. Ora, però, l’operatore ha deciso di farla tornare ad un prezzo promozionale di soli 7,90 euro al mese.

Le novità introdotte dall’operatore però non finiscono qui. CoopVoce ha infatti deciso di offrire gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nello specifico, CoopVoce Evo 200 include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione per gli utenti a questo prezzo scontato per un breve periodo di tempo. In particolare, secondo quanto riportato dall’operatore, l’offerta CoopVoce Evo 200 sarà disponibile sia online sia nei negozi fisici autorizzati dal 23 maggio 2024 fino al prossimo 19 giugno 2024. Insomma, si tratta di un’altra super occasione per passare all’operatore telefonico telefonico CoopVoce.

Per chi volesse spendere ancora meno, ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili anche altre offerte low cost. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta CoopVoce Evo Start con 1 GB di traffico dati a 4,90 euro al mese.