Vodafone, offerte maggio 2024: sconti sulle Silver da 200 GB

Vodafone sta riuscendo pian piano a mettere sempre più legna al fuoco, ricavando un numero di utenti sempre maggiore. L’ultimo periodo è stato particolarmente prolifico e lo hanno dimostrato le offerte lanciate sul mercato, ovvero quelle della gamma Silver. Con queste il colosso anglosassone ci ha fatto davvero fortuna e sta continuando a farlo con prezzi totalmente rivisitati.

Era necessario ripristinare queste vecchie offerte, le quali nel 2023 erano state già ampiamente in grado di aprire un varco nelle difese della concorrenza. Da diverse settimane sono tantissimi gli utenti che infatti sono rientrati in Vodafone con una delle due Silver. Queste hanno tutto al loro interno e anche una grande opportunità per chi vuole avere qualcosa in più. Ovviamente non sono disponibili per chiunque.

Vodafone: le offerte migliori sono ancora disponibili, ecco le Silver

La prima soluzione costa davvero poco ed offre già tutto: si chiama Silver 100. Al suo interno questa promozione mobile vanta minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e la somma di ben 100 giga in 4G. Il prezzo è sorprendente in quanto l’azienda chiede solo 6,99 € al mese.

Il discorso però non finisce qui visto che continua con un’offerta ancora superiore e dal prezzo ancora vantaggioso: la Silver 150. Al suo interno ci sono ancora minuti illimitati e 200 SMS ma ben 150 giga in 4G.

I vantaggi di Vodafone poi sono innumerevoli in quanto il gestore garantisce a tutti la possibilità di ottenere anche 50 giga in più. Non serve praticamente pagare nulla, ma solo sottoscrivere gratis il servizio di ricarica automatica. Si tratta di SmartPay, soluzione che consente di evitare di andare a ricaricare la propria SIM presso i punti fisici. I 50 giga ottenuti possono essere sommati a quelli già esistenti.

Le due offerte al momento sono disponibili solo ed esclusivamente per chi proviene da Iliad o da uno dei molteplici gestori virtuali.