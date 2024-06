Iliad, il 29 maggio, ha introdotto nuove tariffe. Quest’ultime possono essere attivate dai nuovi così come dai già clienti. Gli utenti che decidono di passare ad Iliad da un altro gestore possono attivare un nuovo numero o trasferire il proprio esistente. In quest’ultimo caso è prevista una tassa una tantum di 9,99euro. I già clienti, invece, hanno l’opportunità di aumentare i GIGA inclusi nel loro piano tariffario mantenendo invariato il costo mensile.

Sono disponibili diverse opzioni. La prima, FLASH 150, è valida fino alle 17:00 del 27giugno 2024. L’offerta include minuti ed SMS illimitati, 150GIGA in 4G e 9GIGA in roaming zero. Il costo è pari a 7,99euro mensili. È prevista inoltre una tassa di attivazione di 9,99euro. La seconda opzione, FLASH200 è valida fino alla stessa data. Include minuti ed SMS illimitati, 200GIGA in 5G e 11GIGA in roaming zero. Il costo mensile è di 9,99euro. Anche in questo caso la stessa tassa di attivazione è di 9,99euro. La terza opzione, FLASH250, è disponibile fino alle 17:00 del 31luglio 2024. Quest’ultima include minuti e SMS illimitati, 250GIGA in 5G e 13GIGA in roaming zero. Il costo è di 11,99 euro al mese, ed è compresa una tassa di attivazione di 9,99euro. Infine, l’offerta DATI 350 comprende 350GIGA in 4G e 16GIGA in roaming zero. Il prezzo della promo è di 14,99euro al mese, sempre con una tassa di attivazione di 9,99euro.

Iliad: sempre più vantaggi

I già clienti possono accedere al cambio offerta gratuitamente. Quest’ultimo può essere effettuato da tutte le offerte con un costo pari o inferiore a 9,99 euro al mese e un bundle dati inferiore a 250GB/mese, verso l’Offerta Flash 250 a 11,99euro. Il cambio può essere fatto anche da tutte le offerte Iliad con un costo mensile pari o inferiore a 9,99euro. In questo caso si parte da un bundle dati inferiore a 200GB/mese, per la promo Flash200 a 9,99euro. Sono comprese anche tutte quelle con un costo pari o inferiore a 7,99euro al mese e un bundle dati inferiore a 150GB/mese, verso l’Offerta Flash150 a 7,99euro. Infine, è possibile passare a qualsiasi promo Iliad, verso Dati 350 a 14,99euro.

Oltre ad essere completamente gratuito per i già clienti, il cambio tariffa può essere effettuato tutte le volte che si desidera. Dunque, non è previsto alcun limite. All’interno dell’Area Personale Iliad indicherà quali tariffe sono disponibili per il cambio. Basta accedere al menu, selezionare “La mia offerta mobile“, poi “La mia offerta“, e infine “Cambio offerta“. La nuova promo sarà valida a partire dal primo rinnovo mensile. Inoltre, il passaggio ad un’offerta da 9,99 euro al mese in su e con più GIGA (come FLASH200 e FLASH250) consente di avere accesso al 5G e al VoLTE.