Maono, azienda leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi per la registrazione audio, giustappunto microfoni di vario genere, ha da sempre un occhio di riguardo anche per gli utenti privati che vogliono poter godere di una buona qualità di registrazione, a prezzi relativamente contenuti. Tra i tanti modelli attualmente disponibili sul mercato troviamo il Maono WM620, un microfono wireless dall’elevata compatibilità, in vendita ad un listino di poco superiore ai 50 euro. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design del prodotto punta molto sull’ergonomia e sul mantenere linee sempre curve e sinuose, all’interno della confezione troviamo sostanzialmente quattro elementi differenti: due microfoni, una custodia di ricarica, ed un ricevitore che lo rende compatibile con qualsiasi dispositivo con connettore USB-C. La custodia di ricarica presenta una forma rettangolare, è esattamente della stessa colorazione dei microfoni, con finitura lucida che non trattiene le impronte, ed allo stesso tempo risulta essere estremamente facile da pulire. Il materiale predominante è la plastica, soluzione economica, forse non la migliore da vedere e da toccare con mano, in quanto appare essere poco robusta e non troppo affidabile sul medio-lungo periodo. La sua “leggerezza” porta a temere che si possa effettivamente rompere con un urto o uno scossone, ma è chiaro che da un prodotto altrettanto economico non ci si potessero attendere qualità costruttive differenti.

Il meccanismo di apertura è saldo ed affidabile, basta premere il pulsante anteriore per l’apertura a conchiglia, al di sotto del quale si trovano 4 LED che certificano la batteria residua della custodia stessa. Molto interessante è la scelta di inserire un pulsante zigrinato, il che facilita sicuramente la pressione e l’individuazione dello stesso, anche ad esempio con le mani bagnate o sudate.

La finitura interna della custodia è opaca, come per tutti i prodotti dello stesso tipo, con i tre alloggiamenti dove posizionare i microfoni ed il ricevitore. L’aggancio è magnetico, con posizionamento facilitato ed effettuabile anche con una sola mano, così da riuscire a rendere la vita molto più semplice nell’utilizzo in mobilità. I microfoni stessi hanno forma circolare, pesano davvero pochissimo, poco più di 10 grammi l’uno, con nella parte posteriore una clip molto salda ed affidabile per agganciarli a superfici o vestiti in fase di utilizzo.

Il sistema di controllo fa affidamento interamente sui pulsanti fisici posizionati sul frame, dove troviamo il tasto di accensione/spegnimento, il muto (ovvero disattivare il microfono) e la scelta della modalità d’uso. Superiormente si posiziona un comodo indicatore di stato, mentre non manca all’appello la porta USB type-C. Quest’ultima, presente sia sulla custodia di ricarica che sui singoli microfoni, viene utilizzata per ricaricare la batteria interna, ricordando che tutto può essere utilizzato tranquillamente anche quando collegato alla presa a muro (quindi durante la ricarica).

L’ultimo elemento è il ricevitore, ovvero quell’accessorio fondamentale che deve essere collegato fisicamente alla porta USB-C (o lighting) del dispositivo sul quale si vuole utilizzare il microfono. Ha una forma più ovalizzata in confronto a quest’ultimi, pur mantenendo sempre linee sinuose e gradevoli, con due connettori sul frame: una USB-C per la ricarica (femmina) ed un jack da 3,5mm da utilizzare per il monitoraggio dell’audio (in altre parole si possono collegare delle cuffie per “sentire” in diretta l’output registrato direttamente dal microfono). Nella parte anteriore dello stesso trasmettitore possiamo trovare un pulsante per il muto o la cancellazione del rumore (riuscendo così ad estromettere tutti i suoni che non interessano alla ripresa), ed uno slider. Quest’ultimo viene utilizzato per regolare il livello di volume del microfono, optando così per aumentare o ridurre lo stesso, in relazione all’area in cui effettivamente lo si sta utilizzando.

Hardware e Prestazioni

Maono WM620 è a tutti gli effetti un microfono wireless che prende ispirazione dal tradizionale “jade donut”, un classico pendente che si può trovare nel paese orientale, sulla singola unità trovano posto due microfoni, capaci di catturare alla perfezione la voce, riuscendo allo stesso tempo ad isolare il rumore ambientale, grazie alla presenza della tecnologia per la soppressione del rumore. Questa prende il nome di ENC (Environmental Noise Cancelling), soluzione che permette di godere di una chiarezza cristallina del suono, indipendentemente dall’ambiente di utilizzo che dai contenuti effettivamente registrati, ciò porta la voce in risalto in ogni condizione.

Pensato per un numero incredibilmente vasto e vario di utilizzatori, il prodotto può essere utilizzato con estrema semplicità, per questo lo possiamo quasi definire plug&play. Dopo averlo estratto dalla confezione basterà collegare fisicamente il ricevitore alla porta USB-C del vostro smartphone ed appendere il microfono alla superficie, in automatico verrà effettuata la sincronizzazione, con possibilità di trasmettere il suono fino ad una distanza massima di 50 metri (in condizioni ideali all’aperto), grazie alla connessione wireless con frequenza a 2.4G. In termini tecnici, Maono dichiara una portata fino a 100 metri, dopo vari test abbiamo effettivamente registrato una portata che non superasse i 50/60 metri, a patto che il microfono venga utilizzato in aperta campagna, senza alcun tipo in intralcio o ingombro tra ricevitore e trasmettitore.

E’ presente la possibilità di attivare l’effetto riverbero, soluzione che porta ad un eco nella registrazione audio, ma che allo stesso tempo risulta essere leggermente fine a sé stessa. Sarebbe potuta tornare utile nel caso in cui questa tipologia di prodotto fosse compatibile con il canto, cosa che, dato che stiamo parlando di un microfono lavalier, non è, e di conseguenza è sì un plus, ma che implica un miglioramento delle prestazioni. In parallelo è un qualcosa che non può essere personalizzato in alcun modo, né modificato, l’unica cosa che possiamo fare è accenderlo o spegnerlo.

L’autonomia rappresenta un altro dei suoi punti di forza, all’interno del trasmettitore (il microfono che andrete ad appendere) è presente un componente da 45mAh, che dovrebbe garantire fino a 6 ore di registrazione continua senza interruzioni. I tempi di ricarica non sono particolarmente dilatati, riuscendo a recuperare tutta la carica in circa 2 ore di collegamento, mentre con la custodia sono garantiti altri 2 cicli completi (per un totale quindi di 18 ore).

Maono WM620 – conclusioni

In conclusione Maono WM620 è un’ottima alternativa per gli utenti che sono alla ricerca di un microfono lavalier wireless di buona qualità generale, in vendita ad un prezzo veramente economico. I suoi punti di forza sono molteplici: si parte prima di tutto con il design, veramente unico e particolare, capace di catturare l’attenzione dell’utente, e riuscendo allo stesso tempo a nascondersi perfettamente tra i vestiti in fase di utilizzo. Al secondo posto, al netto del prezzo, troviamo sicuramente la qualità di registrazione, affiancata da una portata che va ben oltre le più rosee aspettative, raggiungendo anche i 50/60 metri. In ultimo non possiamo che parlare dell’ampissima compatibilità con dispositivi di vario genere, seguita a ruota dall’autonomia più che valida, il che permette di utilizzare il microfono per lungo periodo, prima di ricorrere alla presa a muro.

Dall’altro lato della medaglia troviamo invece pochissime negatività, quali possono essere rappresentate da materiali costruttivi non propriamente eccelsi, infatti è quasi tutta plastica abbastanza “morbida”, che dà la sensazione di potersi rompere con grande facilità, e la presenza di un effetto riverbero praticamente inutile. Siamo consapevoli possa rappresentare un plus per alcuni utenti, ma dall’altro lato della medaglia ci troviamo con una vera e propria inutilità nella quotidianità, dato il Maono WM620 essere un microfono non adatto per il canto, e di conseguenza non è funzionale per una semplice registrazione un effetto di questo tipo.

L’acquisto può essere completato direttamente sul sito ufficiale di Maono, essendo un prodotto compatibile anche con iOS, dovrete comunque scegliere tra type-C o lighting, a meno che non abbiate già gli ultimi iPhone 15, di conseguenza vi basterà puntare direttamente su type-C. Le colorazioni disponibili sono un paio: nero o viola, in termini pratici non cambia praticamente nulla, se non proprio il colore del prodotto stesso. Il prezzo di vendita è di 51,10 euro, uno dei più bassi mai visti prima, raggiungibile direttamente al seguente link.

La garanzia è di 1 anno dalla data d’acquisto, con spedizione effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. In genere Maono riesce a spedire dal magazzino presente in Europa, con tempi di consegna in 3-7 giorni lavorativi dall’evasione dell’ordine, nel caso in cui la merce acquistata non fosse disponibile localmente, tutto ricade nuovamente sulla fabbrica in oriente, con tempi di consegna maggiormente dilatati, fino ad arrivare anche a 15 giorni lavorativi di attesa (per un minimo di 7 giorni). Dipendentemente dall’origine della spedizione potremo parlare di consegne sicuramente senza dazi doganali da dover versare. Inoltre, a prescindere da tutto quanto vi abbiamo appena raccontato, la spedizione presso il vostro domicilio è da ritenersi completamente gratuita, non sarà necessario aggiungere nemmeno un euro alla cifra effettivamente mostrata a schermo, così da avere la certezza di una totale e completa tranquillità nella spesa finale da sostenere.

I metodi di pagamento accettati sono i più comuni, si parte da Paypal, passando per le varie carte di credito, per finire con Klarna, che è una soluzione comodissima per rateizzare i pagamenti senza doversi minimamente preoccupare di eventuali interessi da dover versare. Tutto quanto scritto è da ritenersi valido solo e soltanto con il sito ufficiale di Maono.