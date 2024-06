Sono tante le indiscrezioni trapelate sulle nuove funzioni introdotte da iOS 18 sui dispositivi iPhone di Apple. Recentemente si sta parlando di una novità particolarmente interessante. Quest’ultima, infatti, permetterà agli utenti di vedere l’ora anche quando la batteria dello smartphone è scarica. A segnalare la presenza di tale funzione è stato un utente di Reddit che ha anche spiegato le caratteristiche della funzione.

Con l’arrivo di iOS 18 Apple permette di vedere l’ora con la batteria scarica

Secondo quanto riportato con l’arrivo del nuovo aggiornamento Apple gli utenti potranno visionare l’orario nella barra di stato dell’iPhone in alto a sinistra anche quando la batteria del dispositivo risulta essere completamente esaurita.

È una funzionalità molto interessante, utile soprattutto per gutti coloro che non sono abituati ad usare orologi o smartwatch. Affidandosi al proprio smartphone per tenere conto del tempo che passa può essere difficile se quest’ultimo si scarica mentre si è in giro.

Quest’ultima funzione è la prova dell’impegno di Apple per introdurre novità ed aggiornamenti utili per migliorare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi mobili. Ciò comprende anche interventi di questo tipo con la batteria scarica. Quest’ultima è solo uno degli ultimi interventi in tal senso. Con il rilascio di iOS 15, ad esempio, l’azienda di Cupertino aveva introdotto la possibilità di attivare la funzione “Trova il mio iPhone” anche se l’iPhone risulta scarico.

Come già accennato sono tante le indiscrezioni relative alle funzioni in arrivo con il nuovo sistema operativo iOS18. Una delle principali riguarda l’introduzione di funzioni guidate dall’intelligenza artificiale. Nello specifico, un’opzione, simile alla Gomma magica di Google Foto, consentirà agli utenti di rimuovere oggetti e persone indesiderate dallo sfondo delle proprie foto senza troppo sforzo. Si tratta di Clean Up e sta per arrivare su tutti gli smartphone Apple. Si tratta di aggiornamenti davvero interessanti che promettono di migliorare ulteriormente l’uso dei dispositivi mobili dell’azienda di Cupertino.