Spotify, nonostante i recenti aumenti dei prezzi, continua a sorprendere e a fidelizzare i suoi utenti con iniziative creative. Recentemente, per ringraziare la sua vasta community di appassionati di musica, ha lanciato un divertente minigioco all’interno della sua app per dispositivi iOS e Android. Ecco come funziona e come potete partecipare!

Eat this Playlist!

Il minigioco, chiamato “Eat this Playlist“, è essenzialmente un omaggio al classico gioco Snake. Per accedervi, è sufficiente avviare l’app di Spotify sul vostro dispositivo mobile, sia esso iOS o Android. Successivamente, selezionate una delle vostre playlist personali già create e, nel menu dedicato alla playlist, cercate l’icona a tre punti orizzontali. Toccatela e scendete verso il basso fino a trovare l’opzione “Eat this Playlist“.

Una volta avviato il gioco, vedrete il vostro serpente iniziare a crescere man mano che “mangia” le copertine dei brani presenti nella playlist selezionata. Il concetto è simile a Snake: più copertine mangiate, più il serpente si allunga. Per terminare il gioco, è sufficiente toccare l’icona a forma di X nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Il controllo del gioco è intuitivo e si basa sul classico Snake, ma con una piccola variazione: se state giocando con una playlist generata automaticamente da Spotify o creata da utenti terzi, avrete la possibilità di aggiungere immediatamente la canzone in riproduzione ai vostri preferiti su Spotify, cliccando sull’icona “+” in alto a sinistra.

Spotify e la sua parte più giocosa

È importante notare che, al momento, il minigioco è disponibile solo nelle versioni di Spotify per dispositivi mobili, ovvero iOS e Android. Non è ancora disponibile sulla versione desktop per PC o sulla versione web dell’app di Spotify, un aspetto che potrebbe deludere alcuni utenti desiderosi di partecipare al divertimento anche dal loro computer.

Inoltre, non tutte le playlist sono compatibili con il gioco. Le playlist generate automaticamente da Spotify o create da utenti terzi potrebbero non essere supportate, sebbene non sia chiaro quali siano i criteri esatti per la compatibilità.

“Eat this Playlist” rappresenta un simpatico modo per divertirsi con la propria musica preferita su Spotify, offrendo agli utenti un’esperienza ludica e interattiva direttamente all’interno dell’app di streaming musicale più popolare al mondo. Continuate a esplorare e a divertirvi con Spotify, mentre aspettiamo di scoprire se il gioco si espanderà anche ad altre piattaforme e tipologie di playlist in futuro.