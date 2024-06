Quando siete connessi a Internet, un pericolo costante al quale siete esposti è senza alcun dubbio costituito dalle truffe digitali, questi attacchi infatti negli ultimi anni hanno goduto di una diffusione senza precedenti dal momento che la rete web consente ai truffatori di colpire virtualmente chiunque senza troppi problemi, ciò ovviamente ha permesso di massimizzare il numero di attacchi ogni giorno.

Esistono vari tipologie di truffe online, generalmente queste ultime esordiscono tramite dei tentativi di comunicazione dei truffatori con la vittima disegnata tramite dei messaggi pensati appositamente per arrivare al proprio scopo.

Negli ultimi giorni in Italia è entrata in circolazione una nuova truffa che sta colpendo tantissimi utenti nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili come i codici di accesso bancari o le password per accedere ai loro account social, la peculiarità di questa truffa è che colpisce tramite WhatsApp.

Truffa su Whatsapp

Come potete osservare da voi, la truffa in questione esordisce come un semplice messaggio per poi sfociare in una proposta legata a guadagni facili da poter ottenere seguendo delle istruzioni a dir poco banali che secondo quanto indicato dei truffatori, vi porteranno a guadagnare molto denaro senza troppi problemi.

Quelle istruzioni però non mi consentiranno di guadagnare denaro, anzi in tutta probabilità vi porteranno a perderlo, se le seguite infatti i truffatori vi porteranno poi a dichiarare i dati di accesso al vostro conto corrente, non per versarci del denaro, bensì per derubare tutto quello contenuto al suo interno.

Il consiglio da seguire nel caso doveste ricevere questo tipo di messaggio è molto semplice, diffidate da quello che viene detto e abbiate occhio scettico, segnalate la chat dopodiché bloccate il numero che vi ha scritto.

Ricordate che per difendersi da questa tipologia di truffa è importantissimo conoscere ciò con cui abbiamo a che fare per essere in grado di riconoscere il pericolo non appena ci capita.