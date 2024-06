WhatsApp: arriva il trasferimento chat con QR code, come funziona

Le grandi innovazioni di WhatsApp sono passate ormai sotto gli occhi di tutti e sono diventate semplici da comprendere. L’applicazione negli anni è diventata ancora più famosa ed utilizzata viste le migliorie implementate, ma ora bisogna spingere ancora di più. Dopo aver introdotto nel corso degli anni tante funzionalità interessanti, è tempo di puntellare ogni altro aspetto rimasto.

Tra le lamentele più frequenti degli utenti rientra anche la modalità con cui possono essere trasferite le chat da uno smartphone all’altro. Quando gli utenti stessi acquistano un nuovo telefono, hanno sempre lo stesso problema: fare il backup e poi ritrovarselo sul nuovo prodotto acquistato. Tutto il procedimento è stato definito a più riprese dagli utenti di WhatsApp molto macchinoso e scomodo, ed è per questo che a breve potrebbe arrivare una novità.

WhatsApp: le chat si potranno trasferire con un semplice QR code

Secondo quanto riportato dalle fonti più influenti nel settore e che trattano i nuovi aggiornamenti di WhatsApp, l’azienda starebbe lavorando ad un nuovo metodo per trasferire le chat rapidamente. Stando a quanto descritto, servirà semplicemente scansionare un QR code per poter trasferire tutte le conversazioni senza dover utilizzare backup e cavi.

Rispetto alla prima versione rilasciata, sembra che la novità sia importante: la funzionalità adesso è stata progettata appositamente per un trasferimento universale tra piattaforme diverse. Secondo quanto trapelato, si potranno spostare in questo modo le chat tra un dispositivo di Apple è un prodotto Android o viceversa. Lo stesso potrà avvenire tra smartphone e tablet in tutta semplicità.

Chiaramente bisogna stare attenti ad alcuni passaggi, come assicurarsi di avere l’ultima versione di WhatsApp su tutti e due i dispositivi. Il procedimento poi sarà molto semplice, in quanto guidato dall’inizio alla fine. Potrebbe essere quindi questo il prossimo passo in avanti di WhatsApp che sta facendo di tutto pur di rendere l’applicazione quanto più comoda possibile.