FIIDO C11, la bici elettrica confortevole adatta alla città

Abbiamo avuto modo di provare a fondo una bici elettrica di alto livello, una di quelle inusuali viste le forme utilizzate al giorno d’oggi. Il marchio FIIDO, che da sempre ascolta attentamente il cliente e combina al meglio i suoi feedback con la grande creatività che lo contraddistingue, ha tirato fuori un bel prodotto, fatto di qualità e soprattutto praticità.

Parliamo della FIIDO C11, una e-bike solida e anche bella da vedere. Noi ci siamo andati un po’ in giro e abbiamo notato diversi punti di forza, tra cui il grande comfort e anche l’autonomia. Oltre a questo, la scatola arriva con tanti prodotti al suo interno e risulta estremamente fornita anche per gli utenti più esigenti. Il colore che abbiamo testato è quello bianco.

Scheda tecnica

Modello : Fiido C11

: Fiido C11 Colore : Verde smeraldo/Bianco

: Verde smeraldo/Bianco Dimensione pneumatici : CST 700x40C

: CST 700x40C Peso : 24,5 kg

: 24,5 kg Capacità di carico massima : 120 kg

: 120 kg Età minima del conducente : 16 anni

: 16 anni Altezza minima del conducente : 150 cm (4,9′)

: 150 cm (4,9′) Altezza massima del conducente : 200 cm (6,5′)

: 200 cm (6,5′) Materiale del telaio : Alluminio

: Alluminio Ammortizzazione anteriore : Idraulica con escursione di 40 mm

: Idraulica con escursione di 40 mm Cambio : 6 velocità

: 6 velocità Freni : Freni idraulici

: Freni idraulici Modalità di guida : Assistenza elettrica + Acceleratore + Pedalata

: Assistenza elettrica + Acceleratore + Pedalata Sensore : Sensore di cadenza

: Sensore di cadenza Motore : Mozzo posteriore a denti senza spazzole con coppia di 55 Nm

: Mozzo posteriore a denti senza spazzole con coppia di 55 Nm Livelli di assistenza alla pedalata (PAS) : 5

: 5 Velocità massima preimpostata : 15 MPH (24 km/h)

: 15 MPH (24 km/h) Velocità massima dopo lo sblocco : 24,9 MPH (40 km/h)

: 24,9 MPH (40 km/h) Autonomia a pieno gas : 55 km

: 55 km Autonomia con assistenza alla pedalata : 90 km

: 90 km Rapporto di trasmissione : 48T:14 – 28T

: 48T:14 – 28T Temperatura di funzionamento : -10° ~ 50°

: -10° ~ 50° Grado di protezione IP (intera bici) : IP54

: IP54 Capacità della batteria: 500 Wh

Design e comfort

La Fiido C11 è stata progettata appositamente per offrire agli utenti che la guidano un’esperienza di guida piacevole ed allo stesso tempo confortevole in senso fisico. Tra le sue caratteristiche distintive più importanti c’è sicuramente il telaio di tipo step-through, il quale consente di assemblarla facilmente. Sia montarla che smontarla è stato davvero facile, una soluzione ideale soprattutto per i pendolari e per coloro che devono fermarsi frequentemente durante il percorso intrapreso.

Producendo la bici elettrica con questo design, FIIDO ha introdotto diversi cambiamenti anche in chiave “sicurezza“. Il telaio basso infatti consente al ciclista di turno di poter appoggiare i piedi a terra in maniera molto agevole e in fretta, prima di perdere eventualmente l’equilibrio.

Sempre parlando del telaio, quest’ultimo è totalmente realizzato in alluminio, ed offre tanta resistenza e leggerezza. Parliamo infatti di una bicicletta il cui peso complessivo è di 24,5 kg. Noi abbiamo provato la versione colorata di bianco, ma di certo anche quella verde smeraldo non si discosta tanto dai canoni di eleganza che FIIDO ha voluto imprimere a bordo di questa C11. Il prodotto mostra infatti un design moderno e allo stesso tempo anche molto accattivante.

Prestazioni e autonomia

Per dirla all’italiana, la bici è bella e balla. Oltre ad essere realizzata davvero bene sul piano estetico, anche le prestazioni seguono la stessa falsariga che il brand ha voluto imprimere, ovvero quella di professionalità ed efficacia. Secondo quanto abbiamo avuto modo di testare in merito alle prestazioni, la Fiido C11 va davvero bene, non sembra bloccarsi o sentire la fatica del terreno sottostante e riesce a praticare le salite con destrezza.

Il merito è sicuramente attribuibile al potente motore a mozzo posteriore, il quale è in grado di erogare una potenza pari a 55 Nm di coppia. Tale scelta consente quindi, come detto, di non avere particolari differenze tra salite e discese ma anche tra le varie tipologie di terreno che si va a calcare. Grazie alla sua potenza, la C11 può può andare via anche spedita lungo la strada: la bici infatti raggiunge una velocità massima pari a 40 km/h, diventando quindi perfetta sia per i pendolari che per coloro che amano l’avventura.

Oltre a parlare delle prestazioni in termini di andatura, non si può tralasciare un aspetto in particolare, ovvero quello dell’autonomia. È proprio questo uno dei grandi punti di forza della bicicletta elettrica di FIIDO. Questa è in grado di arrivare fino a 90 km di autonomia usando la modalità PAS, ovvero quella in pedalata assistita.

Passando invece a giocare con l’acceleratore, la e-bike dichiara 55 km. Noi siamo riusciti a percorrerne 50, per cui ci riteniamo molto soddisfatti. D’altronde ci aspettavamo risultati di questo genere alla luce della batteria rimovibile da 500 Wh. Abbiamo provato a rimuoverla anche una volta in viaggio e ci è sembrato davvero semplice. Inoltre è proprio la batteria può essere sostituita con batterie extra per aumentare ulteriormente la percorrenza.

Sicurezza e freni

Quando si guida una qualsiasi bici o un mezzo di locomozione, è fondamentale potersi affidare ad un aspetto in particolare: la sicurezza. Anche in questo caso dunque è una priorità e FIIDO lo ha dimostrato con la progettazione della sua C11.

L’azienda ha deciso di utilizzare dei freni a disco idraulici proprio in favore di una potenza frenante superiore rispetto agli usuali freni meccanici. Tale scelta assicura quindi un livello di sicurezza maggiore rispetto al solito, garantendo anche un controllo migliore e una maggiore affidabilità. La scelta di questa tipologia di freni dunque risulta essenziale per fornire all’utente una guida sicura in qualsiasi condizione. Noi ci siamo trovati davvero molto bene, in quanto abbiamo provato a frenare anche su terreni più umidi con grande successo.

Collegata direttamente al freno posteriore, c’è anche una luce che funge da segnalazione di frenata. La abbiamo trovata come un punto in più per questa bicicletta, mediante la quale si riesce dunque ad avvisare anche gli altri utenti per strada, riducendo sensibilmente le probabilità di incidenti.

Spostandoci sul lato anteriore, ci sono dei fari che ruotano in base alla direzione, aumentando la sicurezza anche dal punto di vista dell’illuminazione. Questo aspetto fornisce quindi un grado di visibilità molto più ampio soprattutto quando ci sono condizioni di scarsa illuminazione.

Comfort e controllo

Dopo averla guidata per qualche chilometro ci siamo chiesti il perché di così tanto comfort anche a prestazioni elevate e lo abbiamo trovato solo in un aspetto: la forcella ammortizzata anteriore. Grazie alla sua progettazione con corsa di 40 mm, consente di avere una guida realmente confortevole.

La forcella è infatti in grado di assorbire gli urti sulle strade sconnesse e garantisce un controllo della bici fuori dal comune. Un punto fondamentale sotto questo aspetto è offerto anche dagli pneumatici CST disponibili su questa e-bike nella misura 700x40C. Una volta montati in sella, ci si accorgerà subito di avere una guida fluida e stabile, adatta sia a percorsi urbani che a terreni più accidentati.

Il vero fiore all’occhiello però è rappresentato dalla sella ergonomica realizzata in collaborazione con il famoso marchio Velo. La fatica diventa ancor minore con questo prodotto installato per garantire comfort anche sui tratti più lunghi. Una buona sella è fondamentale soprattutto per chi usa una bici del genere quotidianamente.

Praticità e funzionalità

Gli ingegneri quando hanno realizzato questa Fiido C11, lo hanno fatto tenendo a mente una parola d’ordine fondamentale: praticità. La bici è stata progettata per garantire versatilità a chi la acquista ed infatti ecco anche un praticissimo (per restare in tema) portapacchi posteriore. Sul lato frontale si può installare anche un cestino, così da poter portare a termine svariate commissioni durante la giornata che implicano il trasporto di oggetti.

Non si tratterebbe di una vera e-bike se non ci fosse un display ad assistere il ciclista di turno. Il pannello LCD retroilluminato consente di monitorare tutti i dati più importanti, tra i quali la velocità, l’autonomia residua della batteria e il livello di assistenza che ci sta utilizzando in pedalata.

Non manca una porta USB nascosta che consente di ricaricare anche lo smartphone in corsa: noi la abbiamo utilizzata e ci siamo trovati veramente bene. Questo utilizzo alternativo della bici non ci è sembrato portare via troppa autonomia al veicolo. Per scongiurare qualsiasi incidente, ecco anche un potente clacson in grado di avvisare in maniera efficace gli altri utenti in strada.

Prezzo e disponibilità

L’acquisto di questa bici è davvero semplice da portare a termine in quanto si può fare tutto sul sito ufficiale dell’azienda. Il prezzo del prodotto equivale a 899 €, con uno sconto di 200 € rispetto al prezzo di listino di 1099 €.

Utilizzando Klarna come metodo di pagamento, la si può acquistare anche in 3 rate mensili senza interessi per un totale di 299,66 € al mese. La spedizione è gratuita e inoltre viene assicurato un periodo di 30 giorni utili per il reso. Non manca l’opportunità di acquistare degli accessori in più, come il cestello o delle borse da posizionare sul retro.

Conclusioni

Dopo aver usato per qualche giorno la Fiido C11, le conclusioni ci sembrano più che positive. Questa è un’e-bike versatile, affidabile e soprattutto confortevole, anche per noi che l’abbiamo stressata un po’.

Ci è sembrata particolarmente adatta a chi se ne serve quotidianamente ma non è di certo sbagliato acquistarla se si ritene opportuno usarla per la passeggiata domenicale.

Ci ha sorpreso la potenza del suo motore, sebbene la stazza della bicicletta sia di dimensioni generose. L’autonomia è ottimale per ogni tipologia di percorrenza e la semplicità di guida tra le migliori mai testate fino ad ora. Il telaio è una vera gioia per chi ama ottimizzare gli spazi, in quanto si può praticamente smontare senza perdere troppo tempo. In breve, l’acquisto di questa FIIDO C11 è ampiamente consigliato.