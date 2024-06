Samsung Galaxy Tab S9 FE lo possiamo considerare come il giusto compromesso per coloro che vogliono accedere ai tablet dell’azienda sudcoreana, ma non sono disposti ad investire un quantitativo di denaro particolarmente elevato.

Il dispositivo in questione è prima di tutto caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 10,9 pollici di diagonale, un IPS LCD con alle spalle un processore Exynos 1380 realizzato dalla stessa Samsung, una certificazione IP68, il che lo rende impermeabile a schizzi d’acqua e polvere, per finire ovviamente con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis e le occasioni migliori di oggi.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: offerta folle su Amazon

Tutti gli utenti possono accedere all’incredibile ondata di risparmio che sta letteralmente travolgendo i prodotti di casa Samsung, tra questi troviamo senza ombra di dubbio anche Samsung Galaxy Tab S9 FE, che viene originariamente proposto ad un listino di 549 euro, cifra che allo stesso tempo è stata ridotta da Amazon fino a 489 euro, ma che infine viene abbattuta letteralmente dalla presenza del cashback di Samsung. Quest’ultimo permette di ottenere un rimborso del valore di 200 euro, così da poter spendere in finale solamente 289 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

La batteria è un componente da 8000mAh, più che sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di una soluzione che a tutti gli effetti permetta il lungo utilizzo, con alla fine una ricarica rapida e quasi indolore. All’interno della confezione, nonostante il prezzo ridotto, potrete trovare sia il caricabatteria da parete che la S Pen. Quest’ultima rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento per estendere al massimo la vostra produttività generale, riuscendo così a goderne anche per utilizzi non solo legati al divertimento, ma anche alla produttività.