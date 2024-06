Hyundai Kona N Line è la nuova versione, nel nostro caso con allestimento appunto N Line, di una delle vetture più amate del brand orientale, un modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, capace ugualmente di mettere a disposizione prestazioni, tecnologia e tanta comodità. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Un design completamente rinnovato che va a cambiare le forme e le geometrie, rispetto alla generazione precedente, con variazioni anche nelle dimensioni, in termini di larghezza (1,823 metri) e lunghezza (4,385 metri, con altezza 1,58 metri e peso di 1950kg). Guardando il frontale l’occhio viene sin da subito attratto dalla presenza della Seamless Horizon Lamp, una luce che va ad attraversa tutta la larghezza della vettura, creando un continuum luminoso davvero piacevole, ed offrendo una sensazione futuristica. La calandra è sposta più verso il basso, rispetto al solito, con una grossa griglia a nido d’ape, sormontata dalla scritta N Line che ci va a ricordare l’allestimento.

I cerchi in lega sono da 18 pollici, con le vere chicche estetiche della N Line nascoste direttamente sul retro, dove trova posto un doppio scarico cromato (vero con due marmitte), un paraurti molto grande ed il retronebbia posizionato esattamente al centro del paraurti posteriore, soluzione che ricorda molto le auto da rally. Il continuum del gruppo ottico anteriore viene ripreso anche in questa zona della vettura, capace di attraversarla da parte a parte, con poco sotto il marchio Hyundai Kona e la scritta Hybrid, a certificare la presenza di due motori (endotermico aiutato da batteria da 48V, tecnicamente una mild-hybrid). Il bagagliaio non è elettroattuato, ha una capacità di 466 litri, che si estende fino a 1300 litri con i sedili reclinati, presentando un pozzetto inferiore (data l’assenza della ruota di scorta) e due laterali, dove poter stivare numerosi oggetti.

Interni e Infotainment

Gli interni sono molto semplici, tutti realizzati in tessuto con cuciture rosse a contrasto, molto carine che danno una sensazione più di sportività. Lo spazio nei sedili posteriori è decisamente tanto, né i piedi o le gambe vanno a toccare il sedile anteriore, il gradino della trasmissione non è troppo alto, facilitando ad esempio la presenza di tre passeggeri. Nel tunnel centrale sono presenti due porte USB-C per la ricarica dei dispositivi, ma non le bocchette dell’aerazione.

Spostandoci al posto di guida troviamo qualche dettaglio in più, partendo dalla presenza di inserti rossi che offrono una sensazione di aggressività ed accrescono il design della vettura, fermo restando essere gli interni sempre in plastica, con sedili in tessuto con cuciture rosse.

Dietro il volante trovano posto due display da 12,3 pollici (uniti tra loro a fornire una soluzione di continuità), con la presenza del sensore che terrà sempre d’occhio il guidatore, emettendo un suono acustico nel caso in cui si accorgesse che quest’ultimo è distratto. La Hyundai Kona N Line integra ADASS di secondo livello con lettura dei cartelli (anche le precedenza), con un segnale acustico nel momento in cui verrà superata la velocità indicata. Funzionalità che può essere disattivata, ma che si riattiverà in automatico tutte le volte che la vettura verrà accesa nuovamente.

Il volante non è perfettamente tondo, è ovalizzato, con cuciture rosse e scritta N Line, i comandi sono sulle razze. Il cambio automatico a 7 rapporti è all’americana, il che ci permette di avere un tunnel centrale completamente libero da manopole di alcun tipo. Troviamo solamente una USB-C e la 12V, una basetta per la ricarica wireless, il selettore della modalità di guida (3 modalità: Eco, Sport o Snow) ma anche i pulsanti per l’attivazione dei sensori di parcheggio o della videocamera (posteriore con una buonissima risoluzione, no 360). Android Auto e Apple CarPlay sono supportati solamente via cavo (nonostante l’infotainment sia uno dei migliori, molto lineare e dalle prestazioni elevate) con aggiornamenti via OTA, mentre il sistema di controllo centrale è il giusto mix tra tecnologia e pulsantistica fisica classica a cui tanti di noi sono ancora affezionati.

Prestazioni e Consumi

Hyundai Kona N Line è una mild-hybrid con due motori: uno benzina ed un elettrico per un totale di 141CV, la coppia da 265Nm, grazie alla batteria da 48V. In strada si comporta molto bene, la vettura ha una buona altezza con ottima visuale, i sedili non sono elettrici (quello del passeggero non è regolabile in altezza), le sospensioni sono ottime per viaggi confortevoli su ogni superficie. Lo sterzo è morbido, in città è facilmente maneggevole, risultando adatta in ogni situazione.

Le prestazioni non sono al top, perché abbiamo una accelerazione da 0-100km/h in 10,9 secondi, i consumi sono al contrario molto buoni; con un pieno siamo riusciti a fare all’incirca 600km, considerando un utilizzo medio siamo riuscita ad arrivare a circa 15,8 km al litro, un risultato più che notevole per la tipologia della vettura.

Hyundai Kona N Line – conclusioni e prezzi

In conclusione la Hyundai Kona N Line ci ha lasciati leggermente perplessi, ci è piaciuta lato stile e nel design, appare futuristica, con linee squadrate e piacevoli, risultando maturata rispetto al modello precedente, forse troppo disturbante con i segnali acustici, sebbene la sicurezza sia sempre importante, forse sarebbe altrettanto importante capire le esigenze del guidatore.

Nota dolente sono i prezzi, l’allestimento N Line parte da 35’500 euro, la X Class parte da 37’500 euro, per poi scendere verso il modello base da 34’500 euro. Cifre leggermente superiori rispetto alle aspettative, che avrebbero dovuto essere supportate da qualche optional in più.