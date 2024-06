VeryMobile ha lanciato una sorprendente offerta tariffaria destinata ai nuovi utenti. Essa prevede 150 giga di internet al mese al prezzo incredibilmente conveniente di 4,99€. Tale iniziativa segna un importante miglioramento rispetto alla precedente promozione di 100Gb. Mantenendo al contempo minuti ed SMS illimitati per tutti gli utenti in Italia. Un punto di forza dell’offerta è rappresentato anche dalla possibilità di utilizzare una parte dei giga all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Garantendo una connettività senza confini a costi contenuti.

VeryMobile: tutti i dettagli da conoscere

Per beneficiare di questo piano esclusivo, gli interessati devono visitare il sito ufficiale di VeryMobile. Da qui basterà verificare la possibilità di portare il proprio numero da determinati operatori mobili, come indicato nelle specifiche condizioni di migrazione numerica. Questa precauzione è necessaria per garantire l’accesso alla tariffa preferenziale. In più l’ operatore offre l’opzione “Full Speed” attivabile su richiesta. Essa è disponibile al costo di 0,99€ al mese con la prima mensilità assolutamente gratuita. Garantisce poi una velocità di connessione piena sulla rete W3, superiore ai tradizionali 30Mbps in download e upload.

Tale iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni. In quanto si propone di lanciare un’offerta che mira a soddisfare le esigenze di connettività sempre crescenti degli utenti italiani. La possibilità di avere a disposizione 150 giga di internet mensili a un prezzo così competitivo amplia le opportunità di utilizzo per i clienti domestici. Ma si rivela particolarmente vantaggiosa per chi necessita di una connessione affidabile anche in mobilità. L’inclusione di minuti ed SMS illimitati rende questa proposta ancora più allettante. In quanto consente anche di gestire senza preoccupazioni eventuali comunicazioni vocali e testuali.

L’offerta è temporanea, con la possibilità di rinnovo o modifica in futuro. Si invitano dunque gli interessati a cogliere al volo questa opportunità vantaggiosa. VeryMobile si conferma così un protagonista attivo nel settore super competitivo delle tariffe mobili italiane. Combinando convenienza e qualità del servizio per garantire una soddisfazione duratura per tutti.