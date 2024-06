Un vero e proprio errore di prezzo vi attende in questi giorni su Amazon, lo smartphone attualmente in promozione prende il nome di Xiaomi Redmi Note 13 Pro, e può essere acquistato con uno dei migliori sconti mai visti prima d’ora.

Il dispositivo è dotato di un display da 6,67 pollici di diagonale, un buonissimo AMOLED che presenta anche refresh rate elevato, fino a 120Hz, così da poter limare i piccoli difetti con una fluidità superiore al normale. Il processore è MediaTek Helio G99, SoC di discreta qualità, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile con microSD.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: un vero errore di prezzo

Il prezzo di vendita di Xiaomi Redmi Note 13 Pro è letteralmente in caduta libera, poiché avete pochissimo tempo a disposizione per approfittare dell’ottima occasione messa a disposizione dall’azienda in questi giorni, con un valore finale che si aggira solamente attorno ai 219 euro (con garanzia di 24 mesi e no brand). Collegatevi subito qui per l’acquisto.

E’ indubbio che i suoi punti di forza siano molteplici, oltre a quelli già indicati all’inizio del nostro articolo, arrivano a tutti gli effetti a toccare dimensioni di 161,2 x 74,3 x 8 millimetri di spessore, ed un peso di 187 grammi, ma anche un comparto fotografico che, confrontato con la fascia di prezzo di posizionamento, possiamo davvero ritenere eccellente: questi è rappresentato da un sensore principale da 200 megapixel, che riesce a scattare istantanee di assoluta qualità, affiancato da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, ed una macro da 2 megapixel.

La batteria, come per tanti prodotti di casa Xiaomi, è da 5100mAh, ed è assolutamente in grado di trasformare lo smartphone in un vero e proprio battery phone usabile sul medio e lungo periodo senza difficoltà.