Google Pixel 8 Pro è uno smartphone che offre un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile, tanto da superare le aspettative dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano alla ricerca di un dispositivo mobile di alto livello, ma non sono disposti a spendere cifre troppo elevate.

Il prodotto risplende con il suo design caratteristico, rappresentato dalla banda metallica posteriore all’interno della quale sono sati posizionati i 3 sensori fotografici, pronti a scattare istantanee di altissima qualità, che possano soddisfare le aspettative anche dell’utente più esigente.

Google Pixel 8 Pro: occasione assurda su Amazon

Google Pixel 8 Pro è disponibile all’acquisto su Amazon con uno sconto speciale di quasi 300 euro sul valore originario di listino di 1159 euro. Il prezzo di vendita attuale si aggira attorno agli 889 euro, permettendo così al consumatore di raggiungere l’acquisto con una riduzione effettiva del 23%, in tal modo sarà possibile avere tra le mani un prodotto completo e funzionale, sempre con garanzia di 2 anni ed anche no brand. Premete qui per l’acquisto.

Dimensionalmente risulta essere ovviamente più grande del fratello minore, in quanto raggiunge 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 213 grammi. Il processore è uno dei suoi punti di forza, un Google Tensor G3 ad alte prestazioni con frequenza di clock a 3GHz, che viene supportato da 12GB di RAM e 1024GB di memoria interna (massima, che ricordiamo non essere espandibile). Il display è un LTPO OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1344 x 2992 pixel, protezione Gorilla Glass Victus 2 e refresh rate che può raggiungere anche 120Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il comparto fotografico, infine, è composto da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da due sensori da 48 megapixel.