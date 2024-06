L’operatore telefonico italiano TIM vanta un catalogo di offerte di rete mobile piuttosto interessanti e comprendenti una grande quantità di giga per navigare. Alcune di queste offerte sono davvero fenomenali e ora le potranno attivare anche alcuni già clienti dell’operatore. In questi ultimi giorni, in particolare, TIM sta proponendo ad alcuni suoi già clienti alcune offerte mobile degne di nota. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, per i già clienti ora disponibili alcune offerte mobile favolose con 5G

In questi ultimi giorni alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno attivare delle offerte estremamente vantaggiose. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di dare questa opportunità anche ad alcuni suoi già clienti. Nello specifico, i già clienti potranno ora attivare numerose nuove offerte con anche il supporto alle reti di quinta generazione.

Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata TIM xTe 50 5G. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e anche in 5G. L’offerta in questione include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese.

Oltre a questa, sono poi disponibili altre offerte mobile con una maggiore quantità di giga per navigare. Ricordiamo ad esempio le offerte mobile TIM xTe 100 5G e TIM xTe 200 5G. Come suggerisce anche il nome, le offerte arrivano ad includere rispettivamente fino a 100 GB e 200 GB sempre per navigare sia sulle reti 4G sia sulle reti 5G. Rimangono sempre a disposizione i minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per la prima offerta, si dovrà sostenere un costo di 12,99 euro al mese, mentre per la seconda si dovrà sostenere un costo di 14,99 euro al mese.