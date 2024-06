Presto le principali aziende tecnologiche sul mercato potrebbero trovarsi davanti un nemico decisamente forte ed intraprendente. Si tratta di Xiaomi che con il suo prossimo Mix Flip potrebbe presto essere messo in vendita. Il dispositivo, infatti, ha iniziato a sottoporsi agli iter necessari per poter ottenere le certificazioni necessarie.

Nel database tailandese dell’NBTC è stata scovata recentemente la sigla modello 2405CPX3DG. Inoltre, tra parentesi viene indicato il possibile nome commerciale, ovvero Xiaomi Mix Flip. Tale rivelamento non ha portato a notizie concrete sul prossimo smartphone, cosa che spesso accade con la maggioranza dei casi.

Xiaomi sta per rilasciare sul mercato il nuovo Mix Flip

Il report NBTC in anteprima, presenta però un dettaglio relativo al nuovo dispositivo. Si tratta di una notizia ovvia, ma che permette di avere una prima idea del tipo di smartphone. Quest’ultimo sarà dotato della capacità di agganciare l’infrastruttura 5G.

È importante sottolineare che sono comunque circolate online una serie di indiscrezioni. Digital Chat Station, noto insider cinese, ha confermato la possibile presenza di Snapdragon 8 Gen 3 sul Mix Flip di Xiaomi. Si tratta solo di prime informazioni che devono ancora essere confermate dall’azienda.

Inoltre, considerando le certificazioni degli enti è stato indirettamente confermato l’arrivo imminente sul mercato del nuovo dispositivo. Secondo quanto riportato sembra che lo smartphone Xiaomi potrebbe essere presentato il prossimo mese, in concomitanza con il lancio del Galaxy Z Flip6 di Samsung.

Inoltre, il dispositivo potrebbe essere commercializzato in tutto il mondo; quindi, la sua diffusione non riguarderà solo la Cina. Secondo le voci sarà dotato di un display interno 1,5K e di una batteria con capacità più alta rispetto a quella della concorrenza. Inoltre, la ricarica sarà a 67watt. Infine, il nuovo Mix Flip di Xiaomi potrebbe avere una fotocamera interna da 32MP e doppia esterna da 50+60 MP con sensori Omnivision. Come accennato al momento si tratta solo di indiscrezioni. È dunque necessario attendere e ottenere conferme ufficiali da parte dell’azienda in attesa del presunto lancio dello smartphone a luglio.