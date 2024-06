Benvenuti a una nuova recensione dedicata agli appassionati di videogame e accessori da gaming. Oggi parliamo dei nuovissimi controller GameSir Kaleid e GameSir Kaleid Flux.

GameSir è un’azienda rinomata per la produzione di accessori da gaming di alta qualità, come tastiere, mouse e, soprattutto, controller per smartphone, console e PC. Dopo aver testato vari prodotti di questo marchio, confermiamo l’elevato standard qualitativo offerto a un prezzo competitivo.

Scopriamo insieme le caratteristiche e le differenze tra questi due controller.

Confezione:

Iniziamo descrivendo cosa si trova nella scatola di questi dispositivi.

Il GameSir Kaleid arriva in una confezione bianca che include il controller, un cavo USB-C da 2 metri, il manuale di istruzioni e manutenzione, una promozione per Xbox Game Pass Ultimate, un adesivo con il logo dell’azienda e un panno per pulire il controller.

Il GameSir Kaleid Flux, invece, è presentato in una confezione nera e offre un cavo USB-C da 2 metri con texture dorata, insieme agli stessi accessori inclusi nel Kaleid.

Design e materiali:

Entrambi i controller hanno un design ergonomico con licenza ufficiale Xbox, compatibili anche con PC.

Il GameSir Kaleid presenta una struttura trasparente con luci LED RGB che permettono di vedere l’interno del controller, mentre la parte posteriore è leggermente opacizzata.

Il Kaleid Flux condivide questa trasparenza, ma aggiunge dettagli dorati su levette analogiche e tasti trigger, conferendo un aspetto più raffinato.

Entrambi i controller sono realizzati con materiali di alta qualità, ma il Kaleid utilizza la tecnologia micro switch per i tasti A, B, X, Y, mentre il Kaleid Flux opta per una tecnologia a membrana.

Specifiche tecniche:

I controller pesano circa 212 grammi e presentano un ingresso USB-C in alto. Entrambi utilizzano la tecnologia Hall Effect per gli stick, con pulsanti garantiti per oltre 5 milioni di click e una distanza di azione di soli 0,6 mm.

Il Kaleid Flux si distingue per i trigger analogici con una distanza di azione di 0,1 mm e un feedback aptico avanzato grazie a quattro motori che migliorano l’immersione di gioco. Entrambi i modelli dispongono di luci LED RGB personalizzabili tramite tasto multifunzione e app.

App GameSir Nexus:

L’app GameSir Nexus, disponibile sul sito ufficiale GameSir e sul Microsoft Store, è un potente strumento di personalizzazione per i controller GameSir Kaleid e Kaleid Flux. La sua interfaccia intuitiva permette una navigazione agevole e offre numerose opzioni per ottimizzare il controller in base alle proprie preferenze di gioco.

Personalizzazione dei profili

L’app consente di creare e gestire quattro profili personalizzati (predefinito, 1, 2 e 3), facilmente selezionabili per adattarsi a diversi giochi o stili di gioco;

È possibile rimappare ogni pulsante del controller, inclusi i pulsanti macro posteriori, per assegnare funzioni diverse e ottimizzare i controlli secondo le esigenze personali;

Regolazione delle levette analogiche e dei Trigger

L’app permette di regolare la sensibilità delle levette analogiche e la distanza di azione dei trigger. Questo consente una precisione ottimale, adattando la risposta del controller al proprio stile di gioco;

La regolazione dell’intensità di vibrazione dei quattro motori e delle luci LED RGB è completamente personalizzabile tramite l’app. È possibile scegliere colori, effetti luminosi e sincronizzare le luci con il ritmo della musica del gioco;

Aggiornamenti del firmware

L’app include un’opzione per aggiornare il firmware del controller, garantendo che sia sempre allineato con le ultime migliorie e correzioni rilasciate da GameSir;

Esperienza d’uso:

Nell’uso quotidiano, entrambi i controller offrono un’esperienza di gioco immersiva grazie alla loro ergonomia e qualità costruttiva. I materiali premium garantiscono un ottimo grip e una sensazione piacevole al tatto, rendendo confortevoli anche le sessioni di gioco prolungate.

La risposta dei tasti, delle levette analogiche e dei trigger è rapida e precisa, migliorando significativamente la performance durante il gioco. Le luci LED RGB aggiungono un tocco visivo coinvolgente, mentre i motori di vibrazione aumentano l’immersione.

La possibilità di personalizzare completamente il controller tramite l’app GameSir Nexus permette di adattarlo perfettamente alle proprie esigenze, garantendo un’esperienza di gioco senza limiti.

Entrambi i modelli sono compatibili con Xbox Series X/S, Xbox One, Steam, Windows 10 e 11, garantendo un’ampia versatilità.

Conclusioni e prezzi:

I controller GameSir Kaleid e Kaleid Flux si distinguono per la loro qualità costruttiva, ergonomia e ampie possibilità di personalizzazione, offrendo un’esperienza di gioco eccellente per tutti i tipi di giocatori.

Per chi desidera acquistarli, sono disponibili sia sul sito ufficiale GameSir che su Amazon, a un prezzo di circa 65,00 euro. Questa combinazione di qualità e prezzo competitivo rende i controller GameSir Kaleid una scelta eccellente per migliorare la propria esperienza di gioco.