Se con l’arrivo dell’estate si è alla ricerca di un’offerta ricca e vantaggiosa Kena Mobile potrebbe essere la soluzione migliore. L’operatore virtuale ha riservato per i nuovi utenti un’offerta sensazionale. Quest’ultima è riservata ai clienti Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, e altri operatori elencati nella pagina della promozione sul sito ufficiale di Kena. Per soli 6,99euro al mese, l’operatore offre un pacchetto completo con ben 130GB di internet 4G, 200 SMS e minuti illimitati. E non è tutto. È possibile aggiungere all’offerta ulteriori 100GB riservati a coloro che attivano la ricarica automatica, per un totale di 230GB. Inoltre, sono compresi 7,5GB utilizzabili anche in Europa, per garantire una connessione sempre affidabile durante i viaggi.

Kena Mobile presenta una super promo per l’estate

Per rendere l’offerta ancora più allettante l’operatore regala il primo rinnovo gratuito e l’attivazione della SIM è completamente gratis. Attivare la promo di Kena è facile e veloce. È possibile procedere attraverso il sito web, l’app mobile o chiamando il numero 181 del Servizio Assistenza Clienti. La SIM, consegnata gratuitamente, permette di iniziare subito a beneficiare della promozione senza alcun costo aggiuntivo.

Grazie alla rete 4G di Kena, che raggiunge fino a 60Mbps, gli utenti hanno a loro disposizione una connessione internet rapida e stabile. La promozione è pensata per offrire la massima convenienza e qualità, assicurando al contempo un notevole risparmio.

Attivando subito l’offerta “Promo Rush” di Kena Mobile, con soli 6,99 euro è possibile ottenere un pacchetto completo ad un prezzo vantaggioso e senza sorprese indesiderate. L’operatore virtuale garantisce un servizio eccellente e un’attenzione particolare alle esigenze degli utenti. I clienti interessati che intendono cambiare gestore possono recarsi sul sito web ufficiale di Kena Mobile e visionare, nella pagina dedicata, tutte le informazioni utili per procedere al passaggio e all’attivazione della promo. Ricordiamo, come già accennato, che l’attivazione è gratuita e che è possibile accedere al primo rinnovo senza costi aggiuntivi. Un’occasione da non perdere.