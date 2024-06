Oggi Samsung ha annunciato ufficialmente il Galaxy Watch FE tramite una nota stampa sul portale “global“. Questo annuncio è seguito dalla sua comparsa iniziale su Amazon Italia, dove sono state svelate alcune informazioni sul prezzo, anche se il design completo è ancora in parte misterioso.

Specifiche tecniche del Galaxy Watch FE

Il Galaxy Watch FE rappresenta chiaramente un’evoluzione della serie Galaxy Watch4, utilizzando il processore Exynos W920 dual core da 1,18 GHz. Questo modello è pensato come una versione più accessibile, mantenendo il carattere distintivo delle edizioni “Fan Edition” di Samsung. È disponibile esclusivamente nella variante da 40 mm, offrendo opzioni di personalizzazione con cinturini disponibili in blu e arancione.

Il design del Galaxy Watch FE include uno schermo protetto da vetro in cristallo di zaffiro per una maggiore resistenza ai graffi e il sensore BioActive di Samsung per il monitoraggio avanzato della salute. Questo dispositivo supporta oltre 100 attività fisiche con analisi dettagliate delle prestazioni, permettendo agli utenti di monitorare il loro benessere in modo approfondito.

Il Galaxy Watch FE si integra perfettamente con l’ecosistema Galaxy di Samsung, consentendo funzionalità come Trova il mio telefono e Samsung Wallet per i pagamenti direttamente dall’orologio. Questo rende l’esperienza utente più fluida e completa per chi possiede altri dispositivi Samsung.

Junho Park, Vice Presidente e Capo del Team di Pianificazione dei Prodotti dell’Ecosistema Galaxy presso Samsung Electronics, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel rendere le avanzate funzionalità di monitoraggio della salute accessibili a livello globale. Il Galaxy Watch FE arriverà sul mercato italiano quest’estate con un prezzo consigliato di 219 euro, rendendolo una scelta interessante per chi cerca uno smartwatch completo senza spendere una fortuna.

Non ci resta che attendere

Nonostante non siano stati specificati dettagli precisi sulla data di lancio, c’è una chiara attesa per l’arrivo di questo dispositivo, soprattutto tra gli appassionati di tecnologia che apprezzano la combinazione di prestazioni avanzate e accessibilità economica che il Galaxy Watch FE promette di offrire. Concludendo, questo nuovo modello rappresenta una significativa aggiunta alla famiglia Samsung, progettato per soddisfare le esigenze di un ampio spettro di consumatori attenti alla tecnologia e al budget.