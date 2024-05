Tesla: i robotaxi dalla guida autonoma non avranno il volante

Tesla ci sorprende ancora con le sue futuristiche innovazioni, così avanguardistiche che potrebbero benissimo provenire direttamente da un libro di fantascienza. Elon Musk sta cercando, da ormai un po’ di aggiungere i sistemi di guida autonoma al servizio taxi con i suoi robotaxi. Si è così tanto parlato di questo soggetto che sembra quasi che Musk ne sia ossessionato. Finalmente potrebbero esserci stati rivelati i primi dettagli sull’interno di questo visionario veicolo dal CEO stesso.

Il progetto del robotaxi di Tesla è avvolto nel mistero da anni. Sebbene l’azienda abbia mostrato progressi significativi con il sistema Full Self Driving (FSD), ora disponibile per tutti gli utenti ma ancora sotto supervisione umana, i dettagli concreti sul veicolo in sé sono stati scarsi. Questo fino ad oggi. In un video condiviso dal CEO Elon Musk su X, destinato a convincere gli azionisti della validità di un compenso da 56 miliardi di dollari, sono apparse alcune immagini rivelatrici del tanto atteso robotaxi.

Robotaxi Tesla: come saranno al loro interno?

Nel video, si possono osservare gli interni del robotaxi, caratterizzati da un design radicalmente diverso rispetto ai modelli attuali. La novità che slatta all’occhio è sicuramente l’assenza totale del volante, evidente segno che il veicolo sarà completamente autonomo. Il design minimalista rispecchia completamente la filosofia di Tesla nel ridurre al minimo l’intervento umano durante la guida delle proprie vetture.

Un altro elemento particolare che anche si intravede all’interno del video è un paraurti anteriore. Esso ricorda molto quello di un altro famoso modello, il Cybertruck Tesla. Ciò suggerisce che il robotaxi potrebbe condividere alcuni elementi di design con il pick-up elettrico, ma avendo ovviamente dimensioni più ridotte e senza possedere il cassone posteriore. La seconda fila di sedili sembra essere stata eliminata, forse per lasciare spazio ad una batteria più grande, garantendo così un’autonomia adeguata per un veicolo che deve essere sempre in movimento.

Il nome in codice del progetto è NV93, ma il suo debutto sul mercato non è imminente. È probabile che Tesla lancerà il robotaxi solo dopo l’uscita di una nuova Model 2 compatta. Nel frattempo, l’azienda ha appena concluso i lavori sul Full Self Driving ed ora si concentrerà sullo sviluppo di una versione che non abbia bisogno di supervisione umana.